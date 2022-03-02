https://ria.ru/20220302/vpk-1776010735.html
Борисов пообещал выполнить госзаказ по ВПК за 2022 год
Борисов пообещал выполнить госзаказ по ВПК за 2022 год - РИА Новости, 02.03.2022
Борисов пообещал выполнить госзаказ по ВПК за 2022 год
Никакой паники в российском оборонно-промышленном комплексе нет, есть все возможности выполнить Гособоронзаказ за 2022 год, заявил в среду в ходе заседания... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:07
2022-03-02T12:07
2022-03-02T12:14
безопасность
россия
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Никакой паники в российском оборонно-промышленном комплексе нет, есть все возможности выполнить Гособоронзаказ за 2022 год, заявил в среду в ходе заседания коллегии ВПК РФ вице-премьер Юрий Борисов."Весь масштаб и глубину нынешних санкций против российской экономики было сложно предсказать. Но мы прорабатывали различные механизмы поддержки промышленности, в том числе оборонного комплекса, проводили стресс-тесты. Никакой паники нет. Задача выполнения ГОЗ была и остается приоритетной. В прошлом году ГОЗ был выполнен более чем на 98%. Убежден, что мы имеем все возможности для сохранения таких показателей и в будущем", - сказал он.Вице-премьер также добавил, что коллегия ВПК ведет постоянный мониторинг состояния российской "оборонки" и того, как выполняется государственный оборонный заказ, являясь оперативным штабом в этой работе.По его словам, на сегодняшний день предприятия российского ОПК имеют прочный научно-технический задел и стабильную экономику. Этого, в частности, удалось добиться благодаря мерам финансового оздоровления оборонных предприятий, предпринятым правительством РФ за последние два года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, юрий борисов (вице-премьер)
12:07 02.03.2022 (обновлено: 12:14 02.03.2022)
Борисов пообещал выполнить госзаказ по ВПК за 2022 год
Вице-премьер Борисов: никакой паники в ВПК нет, есть возможность выполнить гособоронзаказ
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Никакой паники в российском оборонно-промышленном комплексе нет, есть все возможности выполнить Гособоронзаказ за 2022 год, заявил в среду в ходе заседания коллегии ВПК РФ вице-премьер Юрий Борисов.
"Весь масштаб и глубину нынешних санкций против российской экономики было сложно предсказать. Но мы прорабатывали различные механизмы поддержки промышленности, в том числе оборонного комплекса, проводили стресс-тесты. Никакой паники нет. Задача выполнения ГОЗ была и остается приоритетной. В прошлом году ГОЗ был выполнен более чем на 98%. Убежден, что мы имеем все возможности для сохранения таких показателей и в будущем", - сказал он.
Вице-премьер также добавил, что коллегия ВПК ведет постоянный мониторинг состояния российской "оборонки" и того, как выполняется государственный оборонный заказ, являясь оперативным штабом в этой работе.
По его словам, на сегодняшний день предприятия российского ОПК имеют прочный научно-технический задел и стабильную экономику. Этого, в частности, удалось добиться благодаря мерам финансового оздоровления оборонных предприятий, предпринятым правительством РФ
за последние два года.