https://ria.ru/20220302/voyna-1776025013.html

Лавров указал на возможные последствия третьей мировой войны

Лавров указал на возможные последствия третьей мировой войны - РИА Новости, 02.03.2022

Лавров указал на возможные последствия третьей мировой войны

Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:55

2022-03-02T12:55

2022-03-02T14:14

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

сергей лавров

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КАИР, 2 мар — РИА Новости. Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera. Так он прокомментировал слова президента США о санкциях против Москвы.По его словам, Москва была готова к санкциям, но не ожидала, что их применят против журналистов, спортсменов, представителей культуры.Лавров подчеркнул также, что спецоперация, которую проводит российская армия, направлена на разоружение Украины и предотвращение появления у нее ядерного оружия."Россия не позволит Украине заполучить наступательные вооружения, которые угрожают нашей безопасности", — сказал министр.Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Сейчас российские военные, а также подразделения ЛНР и ДНР ведут наступление по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. При этом, как подчеркивали в Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220228/bayden-1775698545.html

https://ria.ru/20220301/nato-1775873845.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, сергей лавров