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Лавров указал на возможные последствия третьей мировой войны
Лавров указал на возможные последствия третьей мировой войны - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров указал на возможные последствия третьей мировой войны
Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:55
2022-03-02T14:14
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
сергей лавров
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КАИР, 2 мар — РИА Новости. Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera. Так он прокомментировал слова президента США о санкциях против Москвы.По его словам, Москва была готова к санкциям, но не ожидала, что их применят против журналистов, спортсменов, представителей культуры.Лавров подчеркнул также, что спецоперация, которую проводит российская армия, направлена на разоружение Украины и предотвращение появления у нее ядерного оружия."Россия не позволит Украине заполучить наступательные вооружения, которые угрожают нашей безопасности", — сказал министр.Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Сейчас российские военные, а также подразделения ЛНР и ДНР ведут наступление по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. При этом, как подчеркивали в Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220228/bayden-1775698545.html
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, сергей лавров
12:55 02.03.2022 (обновлено: 14:14 02.03.2022)
 
Лавров указал на возможные последствия третьей мировой войны

Глава МИД России Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной и разрушительной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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КАИР, 2 мар — РИА Новости. Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.
Так он прокомментировал слова президента США о санкциях против Москвы.

"Президент Байден — человек опытный и заявлял ранее, что альтернативой войне являются только санкции", — сказал российский министр.

По его словам, Москва была готова к санкциям, но не ожидала, что их применят против журналистов, спортсменов, представителей культуры.
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Лавров подчеркнул также, что спецоперация, которую проводит российская армия, направлена на разоружение Украины и предотвращение появления у нее ядерного оружия.
"Россия не позволит Украине заполучить наступательные вооружения, которые угрожают нашей безопасности", — сказал министр.
Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Сейчас российские военные, а также подразделения ЛНР и ДНР ведут наступление по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. При этом, как подчеркивали в Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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