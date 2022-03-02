https://ria.ru/20220302/volodin-1776084853.html

Володин создал Совет для защиты и поддержки граждан в условиях санкций

Володин создал Совет для защиты и поддержки граждан в условиях санкций - РИА Новости, 02.03.2022

Володин создал Совет для защиты и поддержки граждан в условиях санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин создал Совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций при председателе нижней палаты парламента,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:52

2022-03-02T16:52

2022-03-02T16:52

госдума рф

ситуация в днр и лнр

вячеслав володин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин создал Совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций при председателе нижней палаты парламента, сообщается на думском сайте.Отмечается, что заместителями председателя Совета назначены вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

госдума рф, ситуация в днр и лнр, вячеслав володин