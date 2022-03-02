Володин создал Совет для защиты и поддержки граждан в условиях санкций
Спикер Госдумы Володин создал Совет для помощи россиянам, пострадавшим из-за санкций
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин создал Совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций при председателе нижней палаты парламента, сообщается на думском сайте.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил создать Совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций при председателе ГД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заместителями председателя Совета назначены вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
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