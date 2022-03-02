https://ria.ru/20220302/vklady-1775987146.html

ВТБ значительно повысил ставки депозитов для малого и среднего бизнеса

ВТБ значительно повысил ставки депозитов для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 03.03.2022

ВТБ значительно повысил ставки депозитов для малого и среднего бизнеса

ВТБ значительно повысил ставки по всей линейке депозитов для малого и среднего бизнеса, по рублевым - до 18,8% годовых, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-02T10:36

2022-03-02T10:36

2022-03-03T12:23

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

втб

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВТБ значительно повысил ставки по всей линейке депозитов для малого и среднего бизнеса, по рублевым - до 18,8% годовых, сообщила пресс-служба банка. Банк России в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%. Тогда такой уровень ставки продержался около семи недель.В банке заявили, что по одному из депозитов уже на следующий день клиент может получить средства с начисленными процентами. Такая возможность позволяет оперативно управлять ликвидностью и ежедневно получать дополнительный доход.Линейка депозитов ВТБ для предпринимателей включает семь предложений c различными условиями управления средствами, ставками и сроками размещения. Клиенты также могут получать доход по неснижаемым остаткам на расчетном или специальном счетах, сообщили в банке.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб