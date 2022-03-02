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ВТБ значительно повысил ставки депозитов для малого и среднего бизнеса
ВТБ значительно повысил ставки депозитов для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 03.03.2022
ВТБ значительно повысил ставки депозитов для малого и среднего бизнеса
ВТБ значительно повысил ставки по всей линейке депозитов для малого и среднего бизнеса, по рублевым - до 18,8% годовых, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T10:36
2022-03-03T12:23
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
втб
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВТБ значительно повысил ставки по всей линейке депозитов для малого и среднего бизнеса, по рублевым - до 18,8% годовых, сообщила пресс-служба банка. Банк России в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%. Тогда такой уровень ставки продержался около семи недель.В банке заявили, что по одному из депозитов уже на следующий день клиент может получить средства с начисленными процентами. Такая возможность позволяет оперативно управлять ликвидностью и ежедневно получать дополнительный доход.Линейка депозитов ВТБ для предпринимателей включает семь предложений c различными условиями управления средствами, ставками и сроками размещения. Клиенты также могут получать доход по неснижаемым остаткам на расчетном или специальном счетах, сообщили в банке.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб
10:36 02.03.2022 (обновлено: 12:23 03.03.2022)
 
ВТБ значительно повысил ставки депозитов для малого и среднего бизнеса

ВТБ значительно повысил ставки по депозитам в рублях и долларах для предпринимателей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина выходит из офиса "ВТБ" банка в Москве
Женщина выходит из офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Женщина выходит из офиса "ВТБ" банка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВТБ значительно повысил ставки по всей линейке депозитов для малого и среднего бизнеса, по рублевым - до 18,8% годовых, сообщила пресс-служба банка.
Банк России в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%. Тогда такой уровень ставки продержался около семи недель.
"ВТБ значительно повысил процентные ставки по продуктам срочного привлечения для клиентов среднего и малого бизнеса. Ставки по всей линейке рублевых депозитов для предпринимателей достигли 18,8% годовых, по депозитам в долларах — 2,8%", - говорится в сообщении.
В банке заявили, что по одному из депозитов уже на следующий день клиент может получить средства с начисленными процентами. Такая возможность позволяет оперативно управлять ликвидностью и ежедневно получать дополнительный доход.
Линейка депозитов ВТБ для предпринимателей включает семь предложений c различными условиями управления средствами, ставками и сроками размещения. Клиенты также могут получать доход по неснижаемым остаткам на расчетном или специальном счетах, сообщили в банке.
Отделение Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Резкий взлет ставки: что означают действия ЦБ
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБ
 
 
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