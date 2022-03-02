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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/video-1776012716.html
Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине
Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине
Министерство обороны России опубликовало видео поддержки фронтовой авиацией продвижения Вооруженных сил РФ на Украине. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:15
2022-03-02T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
москва
ми-8
ка-52 "аллигатор"
ми-24
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео поддержки фронтовой авиацией продвижения Вооруженных сил РФ на Украине.На полутораминутном ролике показаны вертолёты Ми-8, Ми-24 и Ка-52, которые сопровождают колонны российской бронетехники, а также брошенные украинскими войсками машины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Поддержка наступления на Украине фронтовой авиацией
Российское Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине.
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в мире, владимир путин, москва, ми-8, ка-52 "аллигатор", ми-24, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
12:15 02.03.2022
 
Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине

Минобороны опубликовало видео поддержки фронтовой авиацией наступления на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео поддержки фронтовой авиацией продвижения Вооруженных сил РФ на Украине.
На полутораминутном ролике показаны вертолёты Ми-8, Ми-24 и Ка-52, которые сопровождают колонны российской бронетехники, а также брошенные украинскими войсками машины.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Работа бойцов российского спецназа на Украине - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 16:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны опубликовало кадры высадки российского спецназа на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинМоскваМи-8Ка-52 "Аллигатор"Ми-24Луганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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