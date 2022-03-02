https://ria.ru/20220302/video-1776012716.html
Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине
Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине
Министерство обороны России опубликовало видео поддержки фронтовой авиацией продвижения Вооруженных сил РФ на Украине. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:15
2022-03-02T12:15
2022-03-02T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
москва
ми-8
ка-52 "аллигатор"
ми-24
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео поддержки фронтовой авиацией продвижения Вооруженных сил РФ на Украине.На полутораминутном ролике показаны вертолёты Ми-8, Ми-24 и Ка-52, которые сопровождают колонны российской бронетехники, а также брошенные украинскими войсками машины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Поддержка наступления на Украине фронтовой авиацией
Российское Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине.
2022-03-02T12:15
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PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, москва, ми-8, ка-52 "аллигатор", ми-24, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Минобороны показало поддержку фронтовой авиацией наступления на Украине
Минобороны опубликовало видео поддержки фронтовой авиацией наступления на Украине