https://ria.ru/20220302/vandaly-1776121430.html
СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте
СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте - РИА Новости, 02.03.2022
СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте
Российское почетное консульство в голландском Маастрихте подверглось нападению вандалов, которые исписали его проукраинскими лозунгами и украинскими флагами,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:25
2022-03-02T19:25
2022-03-02T19:25
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Российское почетное консульство в голландском Маастрихте подверглось нападению вандалов, которые исписали его проукраинскими лозунгами и украинскими флагами, сообщает в среду издание NL Times.Кроме того, на стены были наклеены листовки с изображением почетного консула Константина ван-Влотена и надписью "Предатель. Мы хотим, чтобы ты убрался".В целях безопасности со стены почетного консульства снята табличка, а также убран российский флаг, пишет издание.
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, россия, украина, маастрихт
СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте
NL Times: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте