https://ria.ru/20220302/vandaly-1776121430.html

СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте

СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте - РИА Новости, 02.03.2022

СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте

Российское почетное консульство в голландском Маастрихте подверглось нападению вандалов, которые исписали его проукраинскими лозунгами и украинскими флагами,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:25

2022-03-02T19:25

2022-03-02T19:25

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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Российское почетное консульство в голландском Маастрихте подверглось нападению вандалов, которые исписали его проукраинскими лозунгами и украинскими флагами, сообщает в среду издание NL Times.Кроме того, на стены были наклеены листовки с изображением почетного консула Константина ван-Влотена и надписью "Предатель. Мы хотим, чтобы ты убрался".В целях безопасности со стены почетного консульства снята табличка, а также убран российский флаг, пишет издание.

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, нидерланды, россия, украина, маастрихт