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СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте
СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте - РИА Новости, 02.03.2022
СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте
Российское почетное консульство в голландском Маастрихте подверглось нападению вандалов, которые исписали его проукраинскими лозунгами и украинскими флагами,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:25
2022-03-02T19:25
в мире
нидерланды
россия
украина
маастрихт
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Российское почетное консульство в голландском Маастрихте подверглось нападению вандалов, которые исписали его проукраинскими лозунгами и украинскими флагами, сообщает в среду издание NL Times.Кроме того, на стены были наклеены листовки с изображением почетного консула Константина ван-Влотена и надписью "Предатель. Мы хотим, чтобы ты убрался".В целях безопасности со стены почетного консульства снята табличка, а также убран российский флаг, пишет издание.
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html
нидерланды
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в мире, нидерланды, россия, украина, маастрихт
19:25 02.03.2022
 
СМИ: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте

NL Times: вандалы исписали лозунгами почетное консульство России в Маастрихте

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Флаг России
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Российское почетное консульство в голландском Маастрихте подверглось нападению вандалов, которые исписали его проукраинскими лозунгами и украинскими флагами, сообщает в среду издание NL Times.
Кроме того, на стены были наклеены листовки с изображением почетного консула Константина ван-Влотена и надписью "Предатель. Мы хотим, чтобы ты убрался".
В целях безопасности со стены почетного консульства снята табличка, а также убран российский флаг, пишет издание.
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