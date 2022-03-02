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В Кремле объяснили решение о запрете вывоза физлицами валюты
В Кремле объяснили решение о запрете вывоза физлицами валюты - РИА Новости, 02.03.2022
В Кремле объяснили решение о запрете вывоза физлицами валюты
Россия отвечает на беспрецедентные санкции Запада как ей выгодно, действует жестко, продуманно и четко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:50
2022-03-02T13:37
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
санкции
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия отвечает на беспрецедентные санкции Запада как ей выгодно, действует жестко, продуманно и четко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Так получается, потому что нужно принимать меры: существуют определенные действия враждебного характера, которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики. В этих условиях принимаются те меры, которые помогут минимизировать риски, минимизировать последствия и застраховать нас от этого раскачивания экономики. В таких условиях, поскольку эти меры недружественного характера носят беспрецедентный характер, действовать надо жестко, продуманно и четко", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему в качестве ответных мер на недружественные шаги западных стран приняты решения по запрету на вывоз валюты, продажу активов нерезидентов.Президент России Владимир Путин запретил со 2 марта вывоз из страны иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, санкции
12:50 02.03.2022 (обновлено: 13:37 02.03.2022)
 
В Кремле объяснили решение о запрете вывоза физлицами валюты

Песков: решение о запрете вывоза валюты приняли, чтобы избежать раскачивания экономики

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия отвечает на беспрецедентные санкции Запада как ей выгодно, действует жестко, продуманно и четко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так получается, потому что нужно принимать меры: существуют определенные действия враждебного характера, которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики. В этих условиях принимаются те меры, которые помогут минимизировать риски, минимизировать последствия и застраховать нас от этого раскачивания экономики. В таких условиях, поскольку эти меры недружественного характера носят беспрецедентный характер, действовать надо жестко, продуманно и четко", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему в качестве ответных мер на недружественные шаги западных стран приняты решения по запрету на вывоз валюты, продажу активов нерезидентов.
Президент России Владимир Путин запретил со 2 марта вывоз из страны иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСанкции
 
 
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