https://ria.ru/20220302/uzniki-1775589376.html

Уничтожение узников Минского гетто второго марта 1942 года

Уничтожение узников Минского гетто второго марта 1942 года - РИА Новости, 02.03.2022

Уничтожение узников Минского гетто второго марта 1942 года

В Великую Отечественную войну (1941-1945) столица Белоруссии Минск была оккупирована германскими войсками 28 июня 1941 года после тяжелых боев с частями Красной РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T03:39

2022-03-02T03:39

2022-03-02T03:39

справки

минск

великая отечественная война (1941-1945)

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В Великую Отечественную войну (1941-1945) столица Белоруссии Минск была оккупирована германскими войсками 28 июня 1941 года после тяжелых боев с частями Красной армии. Сражения на подступах и в Минске задержали крупные силы врага на четверо суток, приковав к себе значительную часть германской группировки "Центр", чем содействовали организации обороны на рубежах рек Березина и Днепр, способствовали срыву молниеносной войны. Из-за скоротечности боев только некоторые жители города успели в июне 1941 года уйти из него до того, как туда вошли германские войска. До войны в Минске проживали 250 тысяч человек, из них 90 тысяч (37%) евреи. Во времена Российской империи белорусские губернии входили в так называемую черту оседлости, где евреям позволялось селиться без ограничений. Всего в июле 1941 года в Минске оказалось около 80 тысяч евреев, а несколько позже, к сентябрю – октябрю 1941 года, их было около 100 тысяч человек. В годы военной оккупации города на его территории гитлеровцы создали несколько концентрационных лагерей, лагерь смерти Тростенец, а также Минское гетто, через которое прошли более 100 тысяч евреев, из них выжить смогли не более 2-3%. Всего в Минске и его окрестностях от геноцида погибли свыше 400 тысяч человек, разрушено до 80% жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры. Первым массовым мероприятием германской власти в городе был учет населения. Впоследствии он неоднократно повторялся оккупационными властями. Гитлеровцы провели тщательную перепись еврейского населения, затем маркировали его желтыми знаками отличия и изолировали в гетто. Изоляция евреев была необходима, чтобы скрыть массовое уничтожение от остальных жителей.Минское гетто было одним из самых крупных в Европе, а на оккупированной территории СССР занимало второе место по количеству узников после Львовского. Распоряжение коменданта полевой комендатуры о его создании вышло 19 июля 1941 года после состоявшегося в городе совещания командующего тылом германской группы армий "Центр" и высшего начальника СС и полиции генерального округа Беларусь, где обсуждались вопросы взаимодействия и задачи уничтожения евреев. В пятидневный срок евреям предписывалось переселиться в отведенный для них район (гетто) в северо-восточной части города, размеры которого составляли два квадратных километра. Всем неевреям было приказано выселиться из этого района. Территорию гетто огородили колючей проволокой. До начала августа 1941 года на небольшой территории в основном в деревянные одноэтажные дома было заселено около 80 тысяч человек. Все помещенные в лагерь узники были обязаны собрать и передать командованию золото и деньги, кроме того, были взяты заложники, многих из которых убили. В лагере были созданы очень тяжелые условия и вырезаны самые сильные и инициативные. Затем из среды евреев выделили самых образованных. Узникам не поясняли, зачем проводится такой отбор, поэтому многие из них добровольно рассказывали о своей квалификации и работе. Группа интеллигенции была немедленно ликвидирована, расстреливали ежедневно от 10 до 100 человек. Единственным звеном интеллигенции, которое до определенного времени фашисты не трогали, были врачи. В условиях чрезвычайной антисанитарии гитлеровцы сильно опасались эпидемий, поэтому даже в некотором роде поощряли медицинскую деятельность в гетто. Затем на территории гетто начали вылавливать мужчин в возрасте от 16 до 50 лет, часть из них использовали на работах, сформировав рабочие колонны, остальных увозили в неизвестном направлении. Был введен комендантский час, все евреи были обязаны получить специальные паспорта, а также разместить на хорошо просматриваемых местах списки проживающих в комнатах и квартирах. Выходить из лагеря разрешалось лишь в строго установленных случаях. По большей части евреи имели нестабильные заработки и жестоко голодали. Чтобы выжить, узники обменивали свои вещи на продукты питания и предметы первой необходимости у населения за пределами лагеря. Такой обмен, порой, был смертельно опасен, так как им запрещалось подходить к ограждению. Осенью 1941 года в Минск стали вывозить евреев из Западной Европы. Для них создали отдельное гетто, называвшееся "зондергетто". Первый эшелон с депортированными прибыл из Гамбурга, поэтому район стали называть гамбургским гетто. Лишь семь тысяч из 27 тысяч стали его узниками, а 20 тысяч депортированных европейских евреев сразу отвезли к местам расстрела в районе Малого Тростенца, находившегося недалеко от Минска. Население гетто умирало от голода и болезней, кроме того, немцы периодически проводили акции массового уничтожения людей. Узники гетто в своих воспоминаниях называют крупными погромы 7 ноября, 20 ноября 1941 года, 2 марта, 28-31 июля 1942 года и октябрьский 1943 года. В промежутках между погромами ни на день в гетто не прекращались облавы, аресты, расстрелы. Среди многочисленных убийств и погромов в историю вошла кровавая бойня 2 марта 1942 года, произошедшая в еврейский праздник Пурим. В этот день каратели после ухода рабочих колонн на работу потребовали собрать пять тысяч человек, но люди, предупрежденные подпольщиками (на территории Минского гетто существовали 22 подпольные организации) о предстоящем погроме, не пришли. Некоторые спрятались в так называемых "малинах", специально оборудованных на территории гетто схронах. Фашисты собрали более трех тысяч человек, вывезли в железнодорожных вагонах, а затем, кто не умер и не замерз по дороге, расстреляли. Не найдя достаточного количества людей для отправки на расстрел, гитлеровцы забрали 200 детей из детского дома вместе с воспитателями и медперсоналом. Затем отвели их к бывшему песчаному карьеру на территории гетто, где часть расстреляли, а некоторых сбросили в яму живьем и засыпали песком. В тот же день каратели расстреляли колонну людей, которые возвращались с работы. В сводке немецкой полиции безопасности от 9 марта 1942 года значится: "Во время антиеврейской акции 2 и 3.3 в Минске было расстреляно 3412 евреев, в Вилейке – 302 человека, в Барановичах – 2007 человек. Всего было подвергнуто экзекуции 5721 еврей...".В результате всех акций к апрелю 1943 года в Минском гетто осталось около 8,5 тысячи узников. В октябре 1943 года оно было ликвидировано. Часть оставшихся узников вывезли в лагеря смерти Собибор и Освенцим, находившихся на территории Польши, остальных в лагерь смерти Тростенец или убили на месте. Выжили немногие – часть смогла спастись, уйдя в партизанские зоны, небольшое количество уцелело в "мини гетто" на минских предприятиях, несколько человек выжили в подземельях гетто. Минск был освобожден частями Красной Армии 3 июля 1944 года в ходе Минской операции, составной части Белорусской операции.После войны в 1946 году на месте карьера, куда в марте 1942 года сбросили убитых узников гетто, появился маленький обелиск, средства на который собирались народом. Это был первый в СССР памятник жертвам Холокоста. На обелиске 1946 года впервые появилась надпись на идиш – стихи поэта Хаима Мальтинского. Впоследствии мемориал расширился и получил общенародное название "Яма". В 2000 году здесь была установлена бронзовая скульптурная композиция "Последний путь".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, минск, великая отечественная война (1941-1945)