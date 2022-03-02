https://ria.ru/20220302/ukraintsy-1775961529.html

Байден перепутал украинцев с иранцами

Байден перепутал украинцев с иранцами - РИА Новости, 02.03.2022

Байден перепутал украинцев с иранцами

Президент США Джо Байден оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:48

2022-03-02T05:48

2022-03-02T09:12

россия

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в мире

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами."(Президент России Владимир) Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев", — сказал Байден.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной. Есть погибшие с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220211/ogovorka-1772186472.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

иран

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, иран, сша, джо байден, в мире