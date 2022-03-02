https://ria.ru/20220302/ukraintsy-1775961529.html
Байден перепутал украинцев с иранцами
Байден перепутал украинцев с иранцами - РИА Новости, 02.03.2022
Байден перепутал украинцев с иранцами
Президент США Джо Байден оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:48
2022-03-02T05:48
2022-03-02T09:12
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
иран
сша
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами."(Президент России Владимир) Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев", — сказал Байден.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной. Есть погибшие с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220211/ogovorka-1772186472.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, иран, сша, джо байден, в мире
05:48 02.03.2022 (обновлено: 09:12 02.03.2022)
Байден перепутал украинцев с иранцами
Президент США Байден: Россия не получит душ и сердец иранцев, окружив Киев танками