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Байден перепутал украинцев с иранцами
Байден перепутал украинцев с иранцами - РИА Новости, 02.03.2022
Байден перепутал украинцев с иранцами
Президент США Джо Байден оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:48
2022-03-02T09:12
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
иран
сша
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами."(Президент России Владимир) Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев", — сказал Байден.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной. Есть погибшие с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, иран, сша, джо байден, в мире
05:48 02.03.2022 (обновлено: 09:12 02.03.2022)
 
Байден перепутал украинцев с иранцами

Президент США Байден: Россия не получит душ и сердец иранцев, окружив Киев танками

© REUTERS / POOL / Jabin BotsfordПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / POOL / Jabin Botsford
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами.
"(Президент России Владимир) Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев", — сказал Байден.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной. Есть погибшие с обеих сторон.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 04:29
Байден перепутал Афганистан с Украиной
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаИранСШАДжо БайденВ мире
 
 
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