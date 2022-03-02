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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776115921.html
Москва предлагает Киеву договариваться, а не капитулировать, заявил Лавров
Москва предлагает Киеву договариваться, а не капитулировать, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
Москва предлагает Киеву договариваться, а не капитулировать, заявил Лавров
Требования России к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:04
2022-03-02T19:12
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Требования России к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не считаю, что это можно таким образом (как акт капитуляции - ред.) квалифицировать. Здесь главное - не термин, который будет использован. Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие", - сказал он в интервью телеканалу al-Jazeera."Это должно отразиться и в законодательстве Украины, где сейчас есть закон о трех коренных народах, как будто русских вообще никогда на украинской земле и не было. Вот такого рода вещи, которые уже создают законодательные основы для дальнейшей русофобской политики и не только русофобской - против всех остальных национальных меньшинств: венгров, румын, поляков, болгар. Исходим из того, что именно украинский народ будет это решать. Если власть будет соглашаться с теми условиями, которые сейчас обсуждаются, это будет договоренность", - подчеркнул он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html
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сергей лавров, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:04 02.03.2022 (обновлено: 19:12 02.03.2022)
 
Москва предлагает Киеву договариваться, а не капитулировать, заявил Лавров

Глава МИД Лавров призвал не квалифицировать требования Москвы к Киеву как капитуляцию

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Требования России к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не считаю, что это можно таким образом (как акт капитуляции - ред.) квалифицировать. Здесь главное - не термин, который будет использован. Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие", - сказал он в интервью телеканалу al-Jazeera.
"Это должно отразиться и в законодательстве Украины, где сейчас есть закон о трех коренных народах, как будто русских вообще никогда на украинской земле и не было. Вот такого рода вещи, которые уже создают законодательные основы для дальнейшей русофобской политики и не только русофобской - против всех остальных национальных меньшинств: венгров, румын, поляков, болгар. Исходим из того, что именно украинский народ будет это решать. Если власть будет соглашаться с теми условиями, которые сейчас обсуждаются, это будет договоренность", - подчеркнул он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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