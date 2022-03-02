https://ria.ru/20220302/ukraina-1776115921.html

Москва предлагает Киеву договариваться, а не капитулировать, заявил Лавров

Москва предлагает Киеву договариваться, а не капитулировать, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022

Москва предлагает Киеву договариваться, а не капитулировать, заявил Лавров

Требования России к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:04

2022-03-02T19:04

2022-03-02T19:12

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Требования России к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не считаю, что это можно таким образом (как акт капитуляции - ред.) квалифицировать. Здесь главное - не термин, который будет использован. Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие", - сказал он в интервью телеканалу al-Jazeera."Это должно отразиться и в законодательстве Украины, где сейчас есть закон о трех коренных народах, как будто русских вообще никогда на украинской земле и не было. Вот такого рода вещи, которые уже создают законодательные основы для дальнейшей русофобской политики и не только русофобской - против всех остальных национальных меньшинств: венгров, румын, поляков, болгар. Исходим из того, что именно украинский народ будет это решать. Если власть будет соглашаться с теми условиями, которые сейчас обсуждаются, это будет договоренность", - подчеркнул он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)