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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776113544.html
В Раде рассматривают возможность национализировать все российское имущество
В Раде рассматривают возможность национализировать все российское имущество - РИА Новости, 02.03.2022
В Раде рассматривают возможность национализировать все российское имущество
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:59
2022-03-02T19:11
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны."Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития тесно сотрудничает с министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти, работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины", - сообщается в Telegram-канале Рады.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/karta-1776104837.html
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украина, в мире, верховная рада украины
18:59 02.03.2022 (обновлено: 19:11 02.03.2022)
 
В Раде рассматривают возможность национализировать все российское имущество

В Раде рассматривают возможность национализировать все российское имущество на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны.
"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития тесно сотрудничает с министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти, работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины", - сообщается в Telegram-канале Рады.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Российские банковские карты перестали работать на Украине
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреВерховная Рада Украины
 
 
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