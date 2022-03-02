https://ria.ru/20220302/ukraina-1776113544.html

В Раде рассматривают возможность национализировать все российское имущество

В Раде рассматривают возможность национализировать все российское имущество - РИА Новости, 02.03.2022

В Раде рассматривают возможность национализировать все российское имущество

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:59

2022-03-02T18:59

2022-03-02T19:11

украина

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

верховная рада украины

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать все российское имущество на территории страны."Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития тесно сотрудничает с министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти, работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины", - сообщается в Telegram-канале Рады.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/karta-1776104837.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775937719.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, верховная рада украины