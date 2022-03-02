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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776088921.html
РФПИ выразил надежду на успех переговоров России и Украины
РФПИ выразил надежду на успех переговоров России и Украины - РИА Новости, 02.03.2022
РФПИ выразил надежду на успех переговоров России и Украины
Российский фонд прямых инвестиций надеется на успех переговоров между Россией и Украиной и поддерживает скорейшее восстановление мира, говорится в заявлении... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:06
2022-03-02T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
российский фонд прямых инвестиций
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций надеется на успех переговоров между Россией и Украиной и поддерживает скорейшее восстановление мира, говорится в заявлении фонда."РФПИ поддерживает скорейшее восстановление мира и надеется на успех переговоров между представителями РФ и Украины. РФПИ и его международные партнеры считают, что только дипломатический путь позволит выйти из конфликта и спасти человеческие жизни", - говорится в заявлении фонда.Фонд добавил, что с момента своего основания "был сфокусирован на улучшении качества жизни людей, в том числе, активно занимается борьбой с коронавирусной инфекцией в различных странах в рамках гуманитарных миссий, защищая миллионы жизней более чем в 70 странах".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775654956.html
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в мире, российский фонд прямых инвестиций, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:06 02.03.2022
 
РФПИ выразил надежду на успех переговоров России и Украины

РФПИ выступил в поддержку скорейшего восстановления мира между Россией и Украиной

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Переговоры России и Украины в Гомельской области
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций надеется на успех переговоров между Россией и Украиной и поддерживает скорейшее восстановление мира, говорится в заявлении фонда.
"РФПИ поддерживает скорейшее восстановление мира и надеется на успех переговоров между представителями РФ и Украины. РФПИ и его международные партнеры считают, что только дипломатический путь позволит выйти из конфликта и спасти человеческие жизни", - говорится в заявлении фонда.
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Западные фармгиганты пролоббировали санкции против РФПИ, считают в фонде
Фонд добавил, что с момента своего основания "был сфокусирован на улучшении качества жизни людей, в том числе, активно занимается борьбой с коронавирусной инфекцией в различных странах в рамках гуманитарных миссий, защищая миллионы жизней более чем в 70 странах".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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