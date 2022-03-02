https://ria.ru/20220302/ukraina-1776088921.html

РФПИ выразил надежду на успех переговоров России и Украины

РФПИ выразил надежду на успех переговоров России и Украины - РИА Новости, 02.03.2022

РФПИ выразил надежду на успех переговоров России и Украины

Российский фонд прямых инвестиций надеется на успех переговоров между Россией и Украиной и поддерживает скорейшее восстановление мира, говорится в заявлении... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:06

2022-03-02T17:06

2022-03-02T17:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

российский фонд прямых инвестиций

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украина

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций надеется на успех переговоров между Россией и Украиной и поддерживает скорейшее восстановление мира, говорится в заявлении фонда."РФПИ поддерживает скорейшее восстановление мира и надеется на успех переговоров между представителями РФ и Украины. РФПИ и его международные партнеры считают, что только дипломатический путь позволит выйти из конфликта и спасти человеческие жизни", - говорится в заявлении фонда.Фонд добавил, что с момента своего основания "был сфокусирован на улучшении качества жизни людей, в том числе, активно занимается борьбой с коронавирусной инфекцией в различных странах в рамках гуманитарных миссий, защищая миллионы жизней более чем в 70 странах".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775654956.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038769.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, российский фонд прямых инвестиций, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр