https://ria.ru/20220302/ukraina-1776063912.html
В МИД назвали идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы
В МИД назвали идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы - РИА Новости, 02.03.2022
В МИД назвали идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы
Вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре будет саморазрушительно для него, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:28
2022-03-02T15:28
2022-03-02T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
украина
евросоюз
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре будет саморазрушительно для него, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Что касается разговоров об ускоренном принятии Украины в Евросоюз, честно говоря, у меня это не укладывается. Принять в свои ряды такое государство, националистическое, где правят бал нацистские группировки, это по-моему саморазрушительно для самого Евросоюза", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775674460.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко
15:28 02.03.2022 (обновлено: 15:43 02.03.2022)
В МИД назвали идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы
Замглавы МИД Грушко назвал идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы