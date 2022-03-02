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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776063912.html
В МИД назвали идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы
В МИД назвали идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы - РИА Новости, 02.03.2022
В МИД назвали идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы
Вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре будет саморазрушительно для него, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:28
2022-03-02T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
украина
евросоюз
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре будет саморазрушительно для него, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Что касается разговоров об ускоренном принятии Украины в Евросоюз, честно говоря, у меня это не укладывается. Принять в свои ряды такое государство, националистическое, где правят бал нацистские группировки, это по-моему саморазрушительно для самого Евросоюза", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775674460.html
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украина, евросоюз, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко
15:28 02.03.2022 (обновлено: 15:43 02.03.2022)
 
В МИД назвали идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы

Замглавы МИД Грушко назвал идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре будет саморазрушительно для него, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Что касается разговоров об ускоренном принятии Украины в Евросоюз, честно говоря, у меня это не укладывается. Принять в свои ряды такое государство, националистическое, где правят бал нацистские группировки, это по-моему саморазрушительно для самого Евросоюза", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.
Военнослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 20:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина попросила военную технику у Евросоюза, пишут СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаЕвросоюзВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Грушко
 
 
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