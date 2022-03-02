https://ria.ru/20220302/ukraina-1776063912.html

В МИД назвали идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы

В МИД назвали идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы - РИА Новости, 02.03.2022

В МИД назвали идею включения Украины в ЕС саморазрушительной для Европы

Вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре будет саморазрушительно для него, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:28

2022-03-02T15:28

2022-03-02T15:43

обострение ситуации в днр и лнр

украина

евросоюз

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре будет саморазрушительно для него, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Что касается разговоров об ускоренном принятии Украины в Евросоюз, честно говоря, у меня это не укладывается. Принять в свои ряды такое государство, националистическое, где правят бал нацистские группировки, это по-моему саморазрушительно для самого Евросоюза", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775674460.html

украина

россия

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Кирилл Волков

украина, евросоюз, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко