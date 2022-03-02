https://ria.ru/20220302/ukraina-1776053322.html

Нацбанк Украины попросил МВФ и G7 об ограничениях для России и Белоруссии

Нацбанк Украины попросил МВФ и G7 об ограничениях для России и Белоруссии - РИА Новости, 02.03.2022

Нацбанк Украины попросил МВФ и G7 об ограничениях для России и Белоруссии

Нацбанк Украины обратился к МВФ и странам G7 с просьбой ограничить участие России и Белоруссии в работе организации, а также возможность использовать ее... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:49

2022-03-02T14:49

2022-03-02T14:49

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Нацбанк Украины обратился к МВФ и странам G7 с просьбой ограничить участие России и Белоруссии в работе организации, а также возможность использовать ее инструменты."Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко обратился к Международному валютному фонду и странам G7 с просьбой ограничить участие представителей РФ и Белоруссии в деятельности этой организации и возможность использования ее инструментов", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка Украины.Кроме того, Киев призвал заблокировать для России и Белоруссии возможность использовать специальные права заимствования."Мы призываем заблокировать для РФ и Белоруссии возможность использования недавнего распределения специального права заимствования", - говорится в публикации.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220302/perevod-1775886009.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, экономика, украина, нацбанк украины, россия, белоруссия, g7, мвф, признание днр и лнр в россии