Нацбанк Украины попросил МВФ и G7 об ограничениях для России и Белоруссии
Нацбанк Украины призвал МВФ и G7 ограничить возможности для России и Белоруссии
Здание Национального Банка Украины в Киеве
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Нацбанк Украины обратился к МВФ и странам G7 с просьбой ограничить участие России и Белоруссии в работе организации, а также возможность использовать ее инструменты.
"Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко обратился к Международному валютному фонду и странам G7 с просьбой ограничить участие представителей РФ и Белоруссии в деятельности этой организации и возможность использования ее инструментов", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка Украины.
"Мы призываем заблокировать для РФ и Белоруссии возможность использования недавнего распределения специального права заимствования", - говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
27 февраля, 08:00Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется