https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038983.html

Глава МИД Сирии осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины

Глава МИД Сирии осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины - РИА Новости, 02.03.2022

Глава МИД Сирии осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины

Сирия решительно осуждает сфабрикованную США эскалацию напряжения Украины с Россией для расширения роли НАТО, это может привести к гонке вооружений и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:50

2022-03-02T13:50

2022-03-02T14:01

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

фейсал микдад

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ЖЕНЕВА 2 мар – РИА Новости. Сирия решительно осуждает сфабрикованную США эскалацию напряжения Украины с Россией для расширения роли НАТО, это может привести к гонке вооружений и полномасштабной войне с использованием ядерного оружия, заявил, выступая на Конференции по разоружению в Женеве, министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад."Сирия осуждает то, что США и их союзники подстрекают украинский кризис с целью создания угроз национальной безопасности Российской Федерации. Мы осуждаем сфабрикованную США эскалацию напряжения с Россией, чтобы возродить и расширить роль НАТО. Это угрожает глобальной стабильности и приводит к риску гонки вооружений, включая обычные и не обычные вооружения, а также увеличивает риски полномасштабной войны с использованием, в том числе, ядерного оружия", - сказал он.

https://ria.ru/20220224/obostrenie-1774603868.html

сша

россия

сирия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, нато, сирия, украина, фейсал микдад