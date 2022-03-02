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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038983.html
Глава МИД Сирии осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины
Глава МИД Сирии осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины - РИА Новости, 02.03.2022
Глава МИД Сирии осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины
Сирия решительно осуждает сфабрикованную США эскалацию напряжения Украины с Россией для расширения роли НАТО, это может привести к гонке вооружений и... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:50
2022-03-02T14:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
нато
сирия
украина
фейсал микдад
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ЖЕНЕВА 2 мар – РИА Новости. Сирия решительно осуждает сфабрикованную США эскалацию напряжения Украины с Россией для расширения роли НАТО, это может привести к гонке вооружений и полномасштабной войне с использованием ядерного оружия, заявил, выступая на Конференции по разоружению в Женеве, министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад."Сирия осуждает то, что США и их союзники подстрекают украинский кризис с целью создания угроз национальной безопасности Российской Федерации. Мы осуждаем сфабрикованную США эскалацию напряжения с Россией, чтобы возродить и расширить роль НАТО. Это угрожает глобальной стабильности и приводит к риску гонки вооружений, включая обычные и не обычные вооружения, а также увеличивает риски полномасштабной войны с использованием, в том числе, ядерного оружия", - сказал он.
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в мире, сша, россия, нато, сирия, украина, фейсал микдад
13:50 02.03.2022 (обновлено: 14:01 02.03.2022)
 
Глава МИД Сирии осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины

Глава МИД Сирии Микдад осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины

© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
© POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА 2 мар – РИА Новости. Сирия решительно осуждает сфабрикованную США эскалацию напряжения Украины с Россией для расширения роли НАТО, это может привести к гонке вооружений и полномасштабной войне с использованием ядерного оружия, заявил, выступая на Конференции по разоружению в Женеве, министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.
"Сирия осуждает то, что США и их союзники подстрекают украинский кризис с целью создания угроз национальной безопасности Российской Федерации. Мы осуждаем сфабрикованную США эскалацию напряжения с Россией, чтобы возродить и расширить роль НАТО. Это угрожает глобальной стабильности и приводит к риску гонки вооружений, включая обычные и не обычные вооружения, а также увеличивает риски полномасштабной войны с использованием, в том числе, ядерного оружия", - сказал он.
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 00:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Постпред Сирии в ООН: НАТО продолжает обострять ситуацию на востоке Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияНАТОСирияУкраинаФейсал Микдад
 
 
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