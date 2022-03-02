https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038983.html
Глава МИД Сирии осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины
Глава МИД Сирии осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины - РИА Новости, 02.03.2022
Глава МИД Сирии осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины
Сирия решительно осуждает сфабрикованную США эскалацию напряжения Украины с Россией для расширения роли НАТО, это может привести к гонке вооружений и... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:50
2022-03-02T13:50
2022-03-02T14:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
нато
сирия
украина
фейсал микдад
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ЖЕНЕВА 2 мар – РИА Новости. Сирия решительно осуждает сфабрикованную США эскалацию напряжения Украины с Россией для расширения роли НАТО, это может привести к гонке вооружений и полномасштабной войне с использованием ядерного оружия, заявил, выступая на Конференции по разоружению в Женеве, министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад."Сирия осуждает то, что США и их союзники подстрекают украинский кризис с целью создания угроз национальной безопасности Российской Федерации. Мы осуждаем сфабрикованную США эскалацию напряжения с Россией, чтобы возродить и расширить роль НАТО. Это угрожает глобальной стабильности и приводит к риску гонки вооружений, включая обычные и не обычные вооружения, а также увеличивает риски полномасштабной войны с использованием, в том числе, ядерного оружия", - сказал он.
https://ria.ru/20220224/obostrenie-1774603868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, нато, сирия, украина, фейсал микдад
13:50 02.03.2022 (обновлено: 14:01 02.03.2022)
Глава МИД Сирии осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины
Глава МИД Сирии Микдад осудил эскалацию Вашингтоном напряжения вокруг Украины