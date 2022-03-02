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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038769.html
Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов", заявил Кулеба
Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов", заявил Кулеба - РИА Новости, 02.03.2022
Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов", заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но не готов к выполнению российских "ультиматумов". РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:47
2022-03-02T13:53
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий кулеба
россия
донбасс
украина
мид украины
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но не готов к выполнению российских "ультиматумов".Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся в понедельник, в среду намечен второй раунд на белорусско-польской границе."Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов… Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно", - сказал на брифинге Кулеба.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776036620.html
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в мире, дмитрий кулеба, россия, донбасс, украина, мид украины
13:47 02.03.2022 (обновлено: 13:53 02.03.2022)
 
Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов", заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Украины
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но не готов к выполнению российских "ультиматумов".
Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся в понедельник, в среду намечен второй раунд на белорусско-польской границе.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина не озвучила ни одного условия на переговорах, заявил Воскресенский
"Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов… Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно", - сказал на брифинге Кулеба.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
С украинской делегацией нет связи со вчерашнего дня, заявил Воскресенский
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий КулебаРоссияДонбассУкраинаМИД Украины
 
 
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