https://ria.ru/20220302/ukraina-1776038769.html

Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов", заявил Кулеба

Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов", заявил Кулеба - РИА Новости, 02.03.2022

Киев не готов к выполнению российских "ультиматумов", заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но не готов к выполнению российских "ультиматумов". РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:47

2022-03-02T13:47

2022-03-02T13:53

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но не готов к выполнению российских "ультиматумов".Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся в понедельник, в среду намечен второй раунд на белорусско-польской границе."Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов… Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно", - сказал на брифинге Кулеба.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/peregovory-1776036620.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, дмитрий кулеба, россия, донбасс, украина, мид украины