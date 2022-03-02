https://ria.ru/20220302/ukraina-1776035014.html

Кулеба утверждает, что договорился с Трасс о новых санкциях против России

Кулеба утверждает, что договорился с Трасс о новых санкциях против России - РИА Новости, 02.03.2022

Кулеба утверждает, что договорился с Трасс о новых санкциях против России

Министр иностранных дел Украины сообщил, что поговорил по телефону с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, и утверждает, что договорился с ней о новых санкциях... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:33

2022-03-02T13:33

2022-03-02T14:13

санкции в отношении россии

дмитрий кулеба

лиз трасс

экономика

жозеп боррель

украина

россия

германия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины сообщил, что поговорил по телефону с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, и утверждает, что договорился с ней о новых санкциях против России."Телефонный разговор с моей британской коллегой и другом Лиз Трасс. Скоординировали новые санкции против России... а также шаги, чтобы закрыть обходные пути и не оставить шанса России обойти уже введенные и будущие санкции", - написал Кулеба в Twitter.Позже Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил координацию действий."Скоординировали действия с премьер-министром Борисом Джонсоном... Мы благодарим Великобританию за продолжающуюся значительную поддержку", - написал он.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, ранее стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/bayden-1776030158.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775799865.html

украина

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, дмитрий кулеба, лиз трасс, экономика, жозеп боррель, украина, россия, германия, антон силуанов, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, признание днр и лнр в россии