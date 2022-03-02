13:03 02.03.2022 (обновлено: 13:11 02.03.2022)
Украину нужно избавить от неонацистов, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: на Украине действуют неонацисты, Украину надо избавить от них
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории Украины действует огромное количество военных националистических соединений, именно они восемь лет назад начали убивать людей на юго-востоке страны.
"Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера: бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. Конечно, нужно от них избавиться... Они настоящие неонацисты. Это те самые люди, которые в 2014 году - восемь лет - назад начали просто убивать своих людей, которые начали обстреливать, застреливать, пытать людей на юго-востоке Украины", - сказал Песков во время общения с журналистами в среду.
"Собственно, в то самое время, когда началась война, когда начали совершаться военные преступления, тогда, к сожалению, такого единения Запада мы не видели, да и никто не видел. Да и почему-то не приходило в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийств этих людей на юго-востоке страны. Ну, к сожалению, кто-то должен наказать этих людей (неонацистов - прим. ред.)", - подчеркнул Песков.