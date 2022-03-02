https://ria.ru/20220302/ukraina-1776027354.html

Украину нужно избавить от неонацистов, заявил Песков

Украину нужно избавить от неонацистов, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2022

Украину нужно избавить от неонацистов, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории Украины действует огромное количество военных националистических соединений, именно они... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:03

2022-03-02T13:03

2022-03-02T13:11

в мире

украина

дмитрий песков

европарламент

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории Украины действует огромное количество военных националистических соединений, именно они восемь лет назад начали убивать людей на юго-востоке страны."Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера: бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. Конечно, нужно от них избавиться... Они настоящие неонацисты. Это те самые люди, которые в 2014 году - восемь лет - назад начали просто убивать своих людей, которые начали обстреливать, застреливать, пытать людей на юго-востоке Украины", - сказал Песков во время общения с журналистами в среду."Собственно, в то самое время, когда началась война, когда начали совершаться военные преступления, тогда, к сожалению, такого единения Запада мы не видели, да и никто не видел. Да и почему-то не приходило в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийств этих людей на юго-востоке страны. Ну, к сожалению, кто-то должен наказать этих людей (неонацистов - прим. ред.)", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20220226/neonatsisty-1775284108.html

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, дмитрий песков, европарламент