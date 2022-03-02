https://ria.ru/20220302/ukraina-1776023836.html

Украинская власть должна представлять все национальности, заявил Лавров

Украинская власть должна представлять все национальности, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022

Украинская власть должна представлять все национальности, заявил Лавров

Украинский народ выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:50

2022-03-02T12:50

2022-03-02T13:24

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Украинский народ выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Украинский народ выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности Украины", - заявил глава МИД телеканалу al-Jazeera.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774804895.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)