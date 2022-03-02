https://ria.ru/20220302/ukraina-1776023836.html
Украинская власть должна представлять все национальности, заявил Лавров
Украинская власть должна представлять все национальности, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
Украинская власть должна представлять все национальности, заявил Лавров
Украинский народ выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:50
2022-03-02T12:50
2022-03-02T13:24
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Украинский народ выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Украинский народ выбирает свою власть, но она должна представлять все национальности Украины", - заявил глава МИД телеканалу al-Jazeera.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774804895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:50 02.03.2022 (обновлено: 13:24 02.03.2022)
Украинская власть должна представлять все национальности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: украинская власть должна представлять все национальности страны