12:29 02.03.2022 (обновлено: 14:35 02.03.2022)
Первые иностранные наемники прибыли на Украину, пишут СМИ
СМИ: первые иностранные наемники прибыли на Украину для участия в боевых действиях
Солдаты
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первые иностранные наемники уже прибывают на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих – американское издание Vice опубликовало интервью с бывшим британским военным, специалистом по ПВО, и показало видео его прохода через КПП погранслужбы на западе Украины.
"Я кое с кем контактировал и надеюсь, смогу применить мои навыки в области противовоздушной обороны. Думаю, в течение следующих 24 часов прояснится больше", - рассказал бывший британский военный изданию.
Он добавил, что обучен сбивать воздушные суда с помощью зенитных систем, в том числе противоракетных.
Как отмечает американское издание, иностранцам сейчас легко попасть к украинским границам и присоединиться к войскам - британец, в частности, прилетел из Англии в Польшу, а дальше взял такси.
Киевские власти после начала спецоперации вооруженных сил России по денацификации и демилитаризации Украины объявили о создании иностранного легиона и безвизовом въезде для желающих стать наёмниками.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.