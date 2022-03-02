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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776017083.html
Первые иностранные наемники прибыли на Украину, пишут СМИ
Первые иностранные наемники прибыли на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2022
Первые иностранные наемники прибыли на Украину, пишут СМИ
Первые иностранные наемники уже прибывают на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих – американское издание Vice опубликовало... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:29
2022-03-02T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первые иностранные наемники уже прибывают на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих – американское издание Vice опубликовало интервью с бывшим британским военным, специалистом по ПВО, и показало видео его прохода через КПП погранслужбы на западе Украины.Он добавил, что обучен сбивать воздушные суда с помощью зенитных систем, в том числе противоракетных.Как отмечает американское издание, иностранцам сейчас легко попасть к украинским границам и присоединиться к войскам - британец, в частности, прилетел из Англии в Польшу, а дальше взял такси.Ряд иностранцев, в том числе граждан США, интересуются способами попасть на Украину для участия в боях на стороне украинских войск, добавляет Vice.Киевские власти после начала спецоперации вооруженных сил России по денацификации и демилитаризации Украины объявили о создании иностранного легиона и безвизовом въезде для желающих стать наёмниками.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:29 02.03.2022 (обновлено: 14:35 02.03.2022)
 
Первые иностранные наемники прибыли на Украину, пишут СМИ

СМИ: первые иностранные наемники прибыли на Украину для участия в боевых действиях

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты
Солдаты - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первые иностранные наемники уже прибывают на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих – американское издание Vice опубликовало интервью с бывшим британским военным, специалистом по ПВО, и показало видео его прохода через КПП погранслужбы на западе Украины.
"Я кое с кем контактировал и надеюсь, смогу применить мои навыки в области противовоздушной обороны. Думаю, в течение следующих 24 часов прояснится больше", - рассказал бывший британский военный изданию.
Он добавил, что обучен сбивать воздушные суда с помощью зенитных систем, в том числе противоракетных.
Как отмечает американское издание, иностранцам сейчас легко попасть к украинским границам и присоединиться к войскам - британец, в частности, прилетел из Англии в Польшу, а дальше взял такси.
Ряд иностранцев, в том числе граждан США, интересуются способами попасть на Украину для участия в боях на стороне украинских войск, добавляет Vice.
Киевские власти после начала спецоперации вооруженных сил России по денацификации и демилитаризации Украины объявили о создании иностранного легиона и безвизовом въезде для желающих стать наёмниками.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
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