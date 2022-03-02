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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776011783.html
Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, пишут СМИ
Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2022
Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, пишут СМИ
Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, их возглавили разведчик Игорь Табурец и военный Максим Марченко, сообщает издание Страна.ua. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:14
2022-03-02T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
одесская область
черкасская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, их возглавили разведчик Игорь Табурец и военный Максим Марченко, сообщает издание Страна.ua."Максим Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", в 2017-м - заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м - командиром 28-й механизированной бригады", - сообщает издание.Батальон "Айдар" участвовал в военной операции в Донбассе. Его финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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луганская народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, одесская область, черкасская область, владимир зеленский
12:14 02.03.2022
 
Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, пишут СМИ

Страна.ua: Зеленский назначил главой Одесской области экс-командира "Айдара" Марченко

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, их возглавили разведчик Игорь Табурец и военный Максим Марченко, сообщает издание Страна.ua.
"Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Черкасскую область возглавил Игорь Табурец (разведчик), а Одесскую - Максим Марченко (военный)", - сообщается в Telegram-канале издания.
"Максим Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", в 2017-м - заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м - командиром 28-й механизированной бригады", - сообщает издание.
Батальон "Айдар" участвовал в военной операции в Донбассе. Его финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаОдесская областьЧеркасская областьВладимир Зеленский
 
 
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