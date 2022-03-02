https://ria.ru/20220302/ukraina-1776011783.html

Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, пишут СМИ

Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2022

Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, пишут СМИ

Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, их возглавили разведчик Игорь Табурец и военный Максим Марченко, сообщает издание Страна.ua. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:14

2022-03-02T12:14

2022-03-02T12:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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одесская область

черкасская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, их возглавили разведчик Игорь Табурец и военный Максим Марченко, сообщает издание Страна.ua."Максим Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", в 2017-м - заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м - командиром 28-й механизированной бригады", - сообщает издание.Батальон "Айдар" участвовал в военной операции в Донбассе. Его финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

одесская область

черкасская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, одесская область, черкасская область, владимир зеленский