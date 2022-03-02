https://ria.ru/20220302/ukraina-1776009408.html
На Украине мужчине в поезде заклеили рот за слова против бандеровцев
На Украине мужчине в поезде заклеили рот за слова против бандеровцев - РИА Новости, 02.03.2022
На Украине мужчине в поезде заклеили рот за слова против бандеровцев
Пассажиру поезда на Украине заклеили рот изолентой за высказывания против бандеровцев, сообщает компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") и... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:02
2022-03-02T12:02
2022-03-02T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
львовская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пассажиру поезда на Украине заклеили рот изолентой за высказывания против бандеровцев, сообщает компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") и публикует фото мужчины.На фото, опубликованном в Telegram-канале компании, мужчина с окровавленной головой лежит на полу. Руки и ноги связаны, рот заклеен изолентой."Его разоблачили из-за необузданной попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бандеровцев". Не сориентировавшись, пассажир делал это на Львовщине. Пассажира, который нарушал правила проезда в условиях военного положения, задержали, обезвредили и передали правоохранителям в Дубно", - говорится в сообщении "Укрзализныци".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львовская область, ситуация в днр и лнр
На Украине мужчине в поезде заклеили рот за слова против бандеровцев
На Украине пассажиру поезда заклеили рот изолентой за слова против бандеровцев
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Пассажиру поезда на Украине заклеили рот изолентой за высказывания против бандеровцев, сообщает
компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") и публикует фото мужчины.
На фото, опубликованном в Telegram-канале компании, мужчина с окровавленной головой лежит на полу. Руки и ноги связаны, рот заклеен изолентой.
"Его разоблачили из-за необузданной попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бандеровцев". Не сориентировавшись, пассажир делал это на Львовщине. Пассажира, который нарушал правила проезда в условиях военного положения, задержали, обезвредили и передали правоохранителям в Дубно", - говорится в сообщении "Укрзализныци".