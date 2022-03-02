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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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На Украине мужчине в поезде заклеили рот за слова против бандеровцев
На Украине мужчине в поезде заклеили рот за слова против бандеровцев - РИА Новости, 02.03.2022
На Украине мужчине в поезде заклеили рот за слова против бандеровцев
Пассажиру поезда на Украине заклеили рот изолентой за высказывания против бандеровцев, сообщает компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") и... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:02
2022-03-02T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
львовская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пассажиру поезда на Украине заклеили рот изолентой за высказывания против бандеровцев, сообщает компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") и публикует фото мужчины.На фото, опубликованном в Telegram-канале компании, мужчина с окровавленной головой лежит на полу. Руки и ноги связаны, рот заклеен изолентой."Его разоблачили из-за необузданной попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бандеровцев". Не сориентировавшись, пассажир делал это на Львовщине. Пассажира, который нарушал правила проезда в условиях военного положения, задержали, обезвредили и передали правоохранителям в Дубно", - говорится в сообщении "Укрзализныци".
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в мире, украина, львовская область, ситуация в днр и лнр
12:02 02.03.2022
 
На Украине мужчине в поезде заклеили рот за слова против бандеровцев

На Украине пассажиру поезда заклеили рот изолентой за слова против бандеровцев

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПассажиры на перроне железнодорожного вокзала Ивано-Франковска
Пассажиры на перроне железнодорожного вокзала Ивано-Франковска - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Пассажиры на перроне железнодорожного вокзала Ивано-Франковска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пассажиру поезда на Украине заклеили рот изолентой за высказывания против бандеровцев, сообщает компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") и публикует фото мужчины.
На фото, опубликованном в Telegram-канале компании, мужчина с окровавленной головой лежит на полу. Руки и ноги связаны, рот заклеен изолентой.
"Его разоблачили из-за необузданной попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бандеровцев". Не сориентировавшись, пассажир делал это на Львовщине. Пассажира, который нарушал правила проезда в условиях военного положения, задержали, обезвредили и передали правоохранителям в Дубно", - говорится в сообщении "Укрзализныци".
 
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