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На Украине мужчине в поезде заклеили рот за слова против бандеровцев

На Украине мужчине в поезде заклеили рот за слова против бандеровцев - РИА Новости, 02.03.2022

На Украине мужчине в поезде заклеили рот за слова против бандеровцев

Пассажиру поезда на Украине заклеили рот изолентой за высказывания против бандеровцев, сообщает компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:02

2022-03-02T12:02

2022-03-02T12:02

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пассажиру поезда на Украине заклеили рот изолентой за высказывания против бандеровцев, сообщает компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") и публикует фото мужчины.На фото, опубликованном в Telegram-канале компании, мужчина с окровавленной головой лежит на полу. Руки и ноги связаны, рот заклеен изолентой."Его разоблачили из-за необузданной попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бандеровцев". Не сориентировавшись, пассажир делал это на Львовщине. Пассажира, который нарушал правила проезда в условиях военного положения, задержали, обезвредили и передали правоохранителям в Дубно", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, львовская область, ситуация в днр и лнр