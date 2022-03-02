https://ria.ru/20220302/ukraina-1776005983.html

Более 453 тысяч беженцев из Украины въехали в Польшу

Более 453 тысяч беженцев из Украины въехали в Польшу - РИА Новости, 02.03.2022

Более 453 тысяч беженцев из Украины въехали в Польшу

Более 453 тысяч жителей Украины въехали в Польшу с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:49

2022-03-02T11:49

2022-03-02T12:03

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы рф

россия

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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Более 453 тысяч жителей Украины въехали в Польшу с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля <…> сотрудники Пограничной стражи оформили на пограничных переходах с Украиной более 453 тысяч человек", - говорится в сообщении.По информации ведомства, только за вторник в Польшу с Украины въехали 98 тысячи человек.Сопоставимые цифры назвал и посол Украины в Польше Андрей Дещица.По его словам, "волна наплыва граждан, которые хотят выехать с Украины, уже прошла".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия