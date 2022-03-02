https://ria.ru/20220302/ukraina-1775998798.html

Власти Челябинской области сообщили о гибели офицера на Украине

Власти Челябинской области сообщили о гибели офицера на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Власти Челябинской области сообщили о гибели офицера на Украине

Уроженец Челябинской области офицер Константин Глушков погиб в ходе военной операции по демилитаризации Украины, заявили власти региона; ранее Минобороны РФ... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:19

2022-03-02T11:19

2022-03-02T11:19

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

челябинская область

россия

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мар – РИА Новости. Уроженец Челябинской области офицер Константин Глушков погиб в ходе военной операции по демилитаризации Украины, заявили власти региона; ранее Минобороны РФ сообщало, что среди российских военных есть погибшие и раненые."Губернатор и правительство Челябинской выражают глубокие соболезнования родным и близким Глушкова Константина Николаевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении правительства области.Он родился в семье военнослужащего, был выпускником Челябинского танкового училища, служил в мотострелковых войсках на юге России."Наш героический земляк отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем помнить этот подвиг. Правительство Челябинской области окажет семье погибшего офицера всемерную помощь и поддержку", - поясняется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775729740.html

https://ria.ru/20220302/peregovory-1775973652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, донецкая народная республика, челябинская область, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии