Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775998798.html
Власти Челябинской области сообщили о гибели офицера на Украине
Власти Челябинской области сообщили о гибели офицера на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Власти Челябинской области сообщили о гибели офицера на Украине
Уроженец Челябинской области офицер Константин Глушков погиб в ходе военной операции по демилитаризации Украины, заявили власти региона; ранее Минобороны РФ... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:19
2022-03-02T11:19
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
челябинская область
россия
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775748944_302:726:2651:2047_1920x0_80_0_0_55c75b7418264c08fbd42517037e5673.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 2 мар – РИА Новости. Уроженец Челябинской области офицер Константин Глушков погиб в ходе военной операции по демилитаризации Украины, заявили власти региона; ранее Минобороны РФ сообщало, что среди российских военных есть погибшие и раненые."Губернатор и правительство Челябинской выражают глубокие соболезнования родным и близким Глушкова Константина Николаевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении правительства области.Он родился в семье военнослужащего, был выпускником Челябинского танкового училища, служил в мотострелковых войсках на юге России."Наш героический земляк отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем помнить этот подвиг. Правительство Челябинской области окажет семье погибшего офицера всемерную помощь и поддержку", - поясняется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775729740.html
https://ria.ru/20220302/peregovory-1775973652.html
донецкая народная республика
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775748944_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a82c45c81fa9ec8151b782b0e17f0adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, челябинская область, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
11:19 02.03.2022
 
Власти Челябинской области сообщили о гибели офицера на Украине

Власти Челябинской области сообщили о гибели офицера Константина Глушкова на Украине

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкДорога под Волновахой
Дорога под Волновахой - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Дорога под Волновахой
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 2 мар – РИА Новости. Уроженец Челябинской области офицер Константин Глушков погиб в ходе военной операции по демилитаризации Украины, заявили власти региона; ранее Минобороны РФ сообщало, что среди российских военных есть погибшие и раненые.
"Губернатор и правительство Челябинской выражают глубокие соболезнования родным и близким Глушкова Константина Николаевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении правительства области.
Он родился в семье военнослужащего, был выпускником Челябинского танкового училища, служил в мотострелковых войсках на юге России.
"Наш героический земляк отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем помнить этот подвиг. Правительство Челябинской области окажет семье погибшего офицера всемерную помощь и поддержку", - поясняется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 09:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров сообщил о потерях среди чеченских военных на Украине
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 09:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили, что Киев сознательно оттягивает переговоры с Москвой
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЧелябинская областьРоссияВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала