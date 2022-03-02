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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Китай готов играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса
Китай готов играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса - РИА Новости, 02.03.2022
Китай готов играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса
Китай приветствует переговоры между Россией и Украиной и продолжит играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:49
2022-03-02T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
белоруссия
россия
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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Китай приветствует переговоры между Россией и Украиной и продолжит играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь,Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай всегда поддерживал и поощрял все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса."Мы приветствуем начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Мы надеемся, что обе стороны продолжат процесс диалога и переговоров и будут стремиться к политическому решению, учитывающему их законные интересы безопасности", - добавил дипломат.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, 2 марта.
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, белоруссия, россия, украина
10:49 02.03.2022 (обновлено: 10:55 02.03.2022)
 
Китай готов играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса

МИД КНР: Китай продолжит играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса

© AP Photo / Ng Han GuanСкульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине
Скульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Скульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Китай приветствует переговоры между Россией и Украиной и продолжит играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь,
"Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации на Украине", - сказал он.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай всегда поддерживал и поощрял все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса.
"Мы приветствуем начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Мы надеемся, что обе стороны продолжат процесс диалога и переговоров и будут стремиться к политическому решению, учитывающему их законные интересы безопасности", - добавил дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, 2 марта.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинБелоруссияРоссияУкраина
 
 
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