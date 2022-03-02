https://ria.ru/20220302/ukraina-1775991156.html

Китай готов играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса

Китай готов играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса - РИА Новости, 02.03.2022

Китай готов играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса

Китай приветствует переговоры между Россией и Украиной и продолжит играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:49

2022-03-02T10:49

2022-03-02T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Китай приветствует переговоры между Россией и Украиной и продолжит играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь,Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай всегда поддерживал и поощрял все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса."Мы приветствуем начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Мы надеемся, что обе стороны продолжат процесс диалога и переговоров и будут стремиться к политическому решению, учитывающему их законные интересы безопасности", - добавил дипломат.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, 2 марта.

https://ria.ru/20220302/reformy-1775961916.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, белоруссия, россия, украина