https://ria.ru/20220302/ukraina-1775986864.html

Учителя московских школ обсудили с Захаровой подходы к урокам об Украине

Учителя московских школ обсудили с Захаровой подходы к урокам об Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Учителя московских школ обсудили с Захаровой подходы к урокам об Украине

Департамент образования и науки Москвы организовал учителям онлайн-встречу с официальным представителем министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой, на ней РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:35

2022-03-02T10:35

2022-03-02T10:35

обострение ситуации в днр и лнр

общество

образование - общество

россия

москва

мария захарова

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Департамент образования и науки Москвы организовал учителям онлайн-встречу с официальным представителем министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой, на ней обсудили возможные подходы к проведению уроков по теме ситуации с Украиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента."Департамент образования и науки регулярно проводит для учителей встречи с привлечением экспертов самого высокого уровня, так 28 февраля на одну из подобных встреч была приглашена официальный представитель министерства иностранных дел РФ, председатель управляющего совета одной из школ Москвы Мария Захарова. Основной темой разговора ожидаемо стала оценка сложившейся ситуации в Украине с точки зрения всех норм международного права, также Мария Захарова ответила на все интересующие учителей вопросы", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что на данную встречу, проходившую в формате видеоконференцсвязи, были приглашены учителя истории и обществознания как наиболее компетентные в этой области."В связи с происходящими событиями в Украине московские школы и учителя не могут остаться в стороне, ведь ребята все чаще обращаются к учителям с многочисленными вопросами об истории отношений между нашими государствами и причинах сложившейся ситуации. На встрече обсуждали возможные подходы к проведению уроков, посвященных этой теме", - рассказали в пресс-службе.В департаменте подчеркнули, что встречи с подобными экспертами помогают получить от первоисточника информации ответы на те вопросы, которыми сегодня многие задаются. "Важно подчеркнуть, что в самом начале встречи с педагогами Мария Захарова предупредила, что она носит открытый характер, педагогам разрешили вести аудио- и видеозапись, если кому-то это было необходимо", - отметили в пресс-службе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/gia-1775886286.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220301/uroki-1775852805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, россия, москва, мария захарова, ситуация в днр и лнр, украина