Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775986864.html
Учителя московских школ обсудили с Захаровой подходы к урокам об Украине
Учителя московских школ обсудили с Захаровой подходы к урокам об Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Учителя московских школ обсудили с Захаровой подходы к урокам об Украине
Департамент образования и науки Москвы организовал учителям онлайн-встречу с официальным представителем министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой, на ней РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:35
2022-03-02T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
общество
образование - общество
россия
москва
мария захарова
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735701579_0:48:2897:1678_1920x0_80_0_0_cb040b31d36711c14097eda5a6c845d6.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Департамент образования и науки Москвы организовал учителям онлайн-встречу с официальным представителем министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой, на ней обсудили возможные подходы к проведению уроков по теме ситуации с Украиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента."Департамент образования и науки регулярно проводит для учителей встречи с привлечением экспертов самого высокого уровня, так 28 февраля на одну из подобных встреч была приглашена официальный представитель министерства иностранных дел РФ, председатель управляющего совета одной из школ Москвы Мария Захарова. Основной темой разговора ожидаемо стала оценка сложившейся ситуации в Украине с точки зрения всех норм международного права, также Мария Захарова ответила на все интересующие учителей вопросы", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что на данную встречу, проходившую в формате видеоконференцсвязи, были приглашены учителя истории и обществознания как наиболее компетентные в этой области."В связи с происходящими событиями в Украине московские школы и учителя не могут остаться в стороне, ведь ребята все чаще обращаются к учителям с многочисленными вопросами об истории отношений между нашими государствами и причинах сложившейся ситуации. На встрече обсуждали возможные подходы к проведению уроков, посвященных этой теме", - рассказали в пресс-службе.В департаменте подчеркнули, что встречи с подобными экспертами помогают получить от первоисточника информации ответы на те вопросы, которыми сегодня многие задаются. "Важно подчеркнуть, что в самом начале встречи с педагогами Мария Захарова предупредила, что она носит открытый характер, педагогам разрешили вести аудио- и видеозапись, если кому-то это было необходимо", - отметили в пресс-службе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/gia-1775886286.html
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
https://ria.ru/20220301/uroki-1775852805.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735701579_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e9196826d548c1ed6713fb9b976073b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, образование - общество, россия, москва, мария захарова, ситуация в днр и лнр, украина
10:35 02.03.2022
 
Учителя московских школ обсудили с Захаровой подходы к урокам об Украине

Учителя московских школ обсудили с Захаровой, как рассказывать детям о ситуации с Украиной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Департамент образования и науки Москвы организовал учителям онлайн-встречу с официальным представителем министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой, на ней обсудили возможные подходы к проведению уроков по теме ситуации с Украиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
"Департамент образования и науки регулярно проводит для учителей встречи с привлечением экспертов самого высокого уровня, так 28 февраля на одну из подобных встреч была приглашена официальный представитель министерства иностранных дел РФ, председатель управляющего совета одной из школ Москвы Мария Захарова. Основной темой разговора ожидаемо стала оценка сложившейся ситуации в Украине с точки зрения всех норм международного права, также Мария Захарова ответила на все интересующие учителей вопросы", - рассказали в пресс-службе.
Проведение экзамена - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вопросы о событиях в Донбассе могут включить в ГИА по истории
В департаменте отметили, что на данную встречу, проходившую в формате видеоконференцсвязи, были приглашены учителя истории и обществознания как наиболее компетентные в этой области.
"В связи с происходящими событиями в Украине московские школы и учителя не могут остаться в стороне, ведь ребята все чаще обращаются к учителям с многочисленными вопросами об истории отношений между нашими государствами и причинах сложившейся ситуации. На встрече обсуждали возможные подходы к проведению уроков, посвященных этой теме", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте подчеркнули, что встречи с подобными экспертами помогают получить от первоисточника информации ответы на те вопросы, которыми сегодня многие задаются. "Важно подчеркнуть, что в самом начале встречи с педагогами Мария Захарова предупредила, что она носит открытый характер, педагогам разрешили вести аудио- и видеозапись, если кому-то это было необходимо", - отметили в пресс-службе.
Люди с 200-метровым флагом Украины на стадионе Олимпийский - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 09:27
Как вылечить украинцев от стокгольмского синдрома
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:36
Уроки о военных действиях на Украине проходят в школах Ростовской области
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоОбразование - ОбществоРоссияМоскваМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала