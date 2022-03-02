Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775982642.html
Российская армия уничтожила 1502 украинских военных объекта
Российская армия уничтожила 1502 украинских военных объекта - РИА Новости, 02.03.2022
Российская армия уничтожила 1502 украинских военных объекта
Российские Вооруженные силы поразили за все время специальной операции 1502 военных объекта Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:19
2022-03-02T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
игорь конашенков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_0:0:1847:1040_1920x0_80_0_0_e8938a69a66339b7fd93a99921f8fd82.jpg
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Российские Вооруженные силы поразили за все время специальной операции 1502 военных объекта Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.Он уточнил, что "среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция". "Уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_182:0:1622:1080_1920x0_80_0_0_bfbd43d9b2c5910a5ee3e1841ba4e905.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, игорь конашенков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
10:19 02.03.2022 (обновлено: 11:07 02.03.2022)
 
Российская армия уничтожила 1502 украинских военных объекта

Конашенков: российская армия с начала операции на Украине уничтожила 1502 военных объекта

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Российские Вооруженные силы поразили за все время специальной операции 1502 военных объекта Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.
Он уточнил, что "среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция". "Уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Конашенков.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаИгорь КонашенковВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала