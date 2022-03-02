https://ria.ru/20220302/ukraina-1775982642.html

Российская армия уничтожила 1502 украинских военных объекта

Российская армия уничтожила 1502 украинских военных объекта - РИА Новости, 02.03.2022

Российская армия уничтожила 1502 украинских военных объекта

Российские Вооруженные силы поразили за все время специальной операции 1502 военных объекта Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:19

2022-03-02T10:19

2022-03-02T11:07

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Российские Вооруженные силы поразили за все время специальной операции 1502 военных объекта Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.Он уточнил, что "среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция". "Уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, игорь конашенков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины