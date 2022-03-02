10:19 02.03.2022 (обновлено: 11:07 02.03.2022)
Российская армия уничтожила 1502 украинских военных объекта
Конашенков: российская армия с начала операции на Украине уничтожила 1502 военных объекта
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Российские Вооруженные силы поразили за все время специальной операции 1502 военных объекта Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.
Он уточнил, что "среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция". "Уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Конашенков.
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