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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775981689.html
Российская армия ударила по объектам СБУ, откуда проводились информатаки
Российская армия ударила по объектам СБУ, откуда проводились информатаки - РИА Новости, 02.03.2022
Российская армия ударила по объектам СБУ, откуда проводились информатаки
Для пресечения информационных атак против России ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:16
2022-03-02T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Для пресечения информационных атак против России ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, киев, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:16 02.03.2022 (обновлено: 11:07 02.03.2022)
 
Российская армия ударила по объектам СБУ, откуда проводились информатаки

Конашенков: российская армия ударила по объектам СБУ, откуда проводились информатаки

© REUTERS / Carlos BarriaОгонь от взрыва в районе телевышки в Киеве
Огонь от взрыва в районе телевышки в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Огонь от взрыва в районе телевышки в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Для пресечения информационных атак против России ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено", - заявил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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