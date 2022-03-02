https://ria.ru/20220302/ukraina-1775981689.html
Российская армия ударила по объектам СБУ, откуда проводились информатаки
Российская армия ударила по объектам СБУ, откуда проводились информатаки - РИА Новости, 02.03.2022
Российская армия ударила по объектам СБУ, откуда проводились информатаки
Для пресечения информационных атак против России ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:16
2022-03-02T10:16
2022-03-02T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Для пресечения информационных атак против России ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:16 02.03.2022 (обновлено: 11:07 02.03.2022)
Российская армия ударила по объектам СБУ, откуда проводились информатаки
Конашенков: российская армия ударила по объектам СБУ, откуда проводились информатаки