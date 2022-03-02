https://ria.ru/20220302/ukraina-1775980980.html

Российская авиация уничтожила 67 военных объектов на Украине

Российская авиация уничтожила 67 военных объектов на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Российская авиация уничтожила 67 военных объектов на Украине

Российские Воздушно-космические силы уничтожили на Украине в рамках спецоперации 67 военных объектов, сообщил в среду журналистам официальный представитель... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:12

2022-03-02T10:12

2022-03-02T10:12

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

воздушно-космические силы россии

в мире

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили на Украине в рамках спецоперации 67 военных объектов, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, воздушно-космические силы россии, в мире