https://ria.ru/20220302/ukraina-1775980980.html
Российская авиация уничтожила 67 военных объектов на Украине
Российская авиация уничтожила 67 военных объектов на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Российская авиация уничтожила 67 военных объектов на Украине
Российские Воздушно-космические силы уничтожили на Украине в рамках спецоперации 67 военных объектов, сообщил в среду журналистам официальный представитель... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:12
2022-03-02T10:12
2022-03-02T10:12
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
воздушно-космические силы россии
в мире
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили на Украине в рамках спецоперации 67 военных объектов, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, воздушно-космические силы россии, в мире
Российская авиация уничтожила 67 военных объектов на Украине
Российские Воздушно-космические силы уничтожили на Украине 67 военных объектов