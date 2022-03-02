10:11 02.03.2022 (обновлено: 11:06 02.03.2022)
Украинская армия без боя сдала населенные пункты Токмак и Васильевка
Представитель Минобороны Конашенков: украинская армия без боя сдала Токмак и Васильевку
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подразделения украинской армии добровольно оставили населенные пункты Токмак и Васильевка, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На вечер вторника выведено из строя 1325 украинских военных объектов, Чернобыльская и Запорожская АЭС взяты под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Блокирован выход частей украинской армии к побережью Азовского моря.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
27 февраля, 08:00Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины