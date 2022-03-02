https://ria.ru/20220302/ukraina-1775980732.html

Украинская армия без боя сдала населенные пункты Токмак и Васильевка

Украинская армия без боя сдала населенные пункты Токмак и Васильевка - РИА Новости, 02.03.2022

Украинская армия без боя сдала населенные пункты Токмак и Васильевка

Подразделения украинской армии добровольно оставили населенные пункты Токмак и Васильевка, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:11

2022-03-02T10:11

2022-03-02T11:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348496_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_7940961e5fe9c89b5f1dd44836fe8f1c.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подразделения украинской армии добровольно оставили населенные пункты Токмак и Васильевка, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На вечер вторника выведено из строя 1325 украинских военных объектов, Чернобыльская и Запорожская АЭС взяты под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Блокирован выход частей украинской армии к побережью Азовского моря.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/dnr-1775497142.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина