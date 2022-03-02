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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775980732.html
Украинская армия без боя сдала населенные пункты Токмак и Васильевка
Украинская армия без боя сдала населенные пункты Токмак и Васильевка - РИА Новости, 02.03.2022
Украинская армия без боя сдала населенные пункты Токмак и Васильевка
Подразделения украинской армии добровольно оставили населенные пункты Токмак и Васильевка, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:11
2022-03-02T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подразделения украинской армии добровольно оставили населенные пункты Токмак и Васильевка, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На вечер вторника выведено из строя 1325 украинских военных объектов, Чернобыльская и Запорожская АЭС взяты под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Блокирован выход частей украинской армии к побережью Азовского моря.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/dnr-1775497142.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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в мире, украина
10:11 02.03.2022 (обновлено: 11:06 02.03.2022)
 
Украинская армия без боя сдала населенные пункты Токмак и Васильевка

Представитель Минобороны Конашенков: украинская армия без боя сдала Токмак и Васильевку

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подразделения украинской армии добровольно оставили населенные пункты Токмак и Васильевка, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям", - сказал Конашенков.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На вечер вторника выведено из строя 1325 украинских военных объектов, Чернобыльская и Запорожская АЭС взяты под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Блокирован выход частей украинской армии к побережью Азовского моря.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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