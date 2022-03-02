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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775980503.html
В ДНР сообщили о гибели двух военных при столкновении с ВСУ
В ДНР сообщили о гибели двух военных при столкновении с ВСУ - РИА Новости, 02.03.2022
В ДНР сообщили о гибели двух военных при столкновении с ВСУ
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о гибели двух военнослужащих во время боестолкновения с украинскими войсками в районе населенного пункта... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:10
2022-03-02T10:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о гибели двух военнослужащих во время боестолкновения с украинскими войсками в районе населенного пункта Бессарабка."Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. На горловском направлении 1 марта 2022 года боевики 1-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады силами до роты, под прикрытием артиллерийского огня, предприняли попытку захвата наших позиций в районе н.п. Бессарабка. Во время столкновения погибли двое военнослужащих Народной милиции, ряд военнослужащих были захвачены в плен.", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:10 02.03.2022 (обновлено: 10:33 02.03.2022)
 
В ДНР сообщили о гибели двух военных при столкновении с ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила о гибели двух военных при столкновении с ВСУ в Бессарабке

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР в селе Пищевик
Военнослужащие ДНР в селе Пищевик - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ДНР в селе Пищевик
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о гибели двух военнослужащих во время боестолкновения с украинскими войсками в районе населенного пункта Бессарабка.
"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. На горловском направлении 1 марта 2022 года боевики 1-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады силами до роты, под прикрытием артиллерийского огня, предприняли попытку захвата наших позиций в районе н.п. Бессарабка. Во время столкновения погибли двое военнослужащих Народной милиции, ряд военнослужащих были захвачены в плен.", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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