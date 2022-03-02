https://ria.ru/20220302/ukraina-1775980503.html

В ДНР сообщили о гибели двух военных при столкновении с ВСУ

В ДНР сообщили о гибели двух военных при столкновении с ВСУ - РИА Новости, 02.03.2022

В ДНР сообщили о гибели двух военных при столкновении с ВСУ

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о гибели двух военнослужащих во время боестолкновения с украинскими войсками в районе населенного пункта... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:10

2022-03-02T10:10

2022-03-02T10:33

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о гибели двух военнослужащих во время боестолкновения с украинскими войсками в районе населенного пункта Бессарабка."Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. На горловском направлении 1 марта 2022 года боевики 1-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады силами до роты, под прикрытием артиллерийского огня, предприняли попытку захвата наших позиций в районе н.п. Бессарабка. Во время столкновения погибли двое военнослужащих Народной милиции, ряд военнослужащих были захвачены в плен.", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/kherson-1775979756.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии