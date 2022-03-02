10:10 02.03.2022 (обновлено: 10:33 02.03.2022)
В ДНР сообщили о гибели двух военных при столкновении с ВСУ
Народная милиция ДНР сообщила о гибели двух военных при столкновении с ВСУ в Бессарабке
Военнослужащие ДНР в селе Пищевик
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о гибели двух военнослужащих во время боестолкновения с украинскими войсками в районе населенного пункта Бессарабка.
"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. На горловском направлении 1 марта 2022 года боевики 1-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады силами до роты, под прикрытием артиллерийского огня, предприняли попытку захвата наших позиций в районе н.п. Бессарабка. Во время столкновения погибли двое военнослужащих Народной милиции, ряд военнослужащих были захвачены в плен.", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.