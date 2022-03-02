https://ria.ru/20220302/ukraina-1775979049.html
Беженцы с Украины получат защиту ЕС сроком до трех лет, заявили в Берлине
Беженцы с Украины получат защиту ЕС сроком до трех лет, заявили в Берлине - РИА Новости, 02.03.2022
Беженцы с Украины получат защиту ЕС сроком до трех лет, заявили в Берлине
Беженцам с Украины не надо проходить процедуру предоставления убежища, они сразу получают защиту ЕС сроком до трех лет, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:03
2022-03-02T10:03
2022-03-02T10:03
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Беженцам с Украины не надо проходить процедуру предоставления убежища, они сразу получают защиту ЕС сроком до трех лет, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер."Помогаем быстро и без бюрократии. Беженцам с Украины не нужно проходить процедуру предоставления убежища. Они получают немедленную защиту в ЕС на срок до трех лет", - написала министр в Twitter.По словам Фезер, беженцам помогают получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, мвд германии, донбасс, евросоюз
Беженцы с Украины получат защиту ЕС сроком до трех лет, заявили в Берлине
Глава МВД Германии Фезер: беженцы с Украины сразу получают защиту ЕС сроком до трех лет