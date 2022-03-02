Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775979049.html
Беженцы с Украины получат защиту ЕС сроком до трех лет, заявили в Берлине
Беженцы с Украины получат защиту ЕС сроком до трех лет, заявили в Берлине - РИА Новости, 02.03.2022
Беженцы с Украины получат защиту ЕС сроком до трех лет, заявили в Берлине
Беженцам с Украины не надо проходить процедуру предоставления убежища, они сразу получают защиту ЕС сроком до трех лет, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:03
2022-03-02T10:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
украина
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
мвд германии
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775042218_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_660bfbd66ef5c0153921d76f040fb422.jpg
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Беженцам с Украины не надо проходить процедуру предоставления убежища, они сразу получают защиту ЕС сроком до трех лет, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер."Помогаем быстро и без бюрократии. Беженцам с Украины не нужно проходить процедуру предоставления убежища. Они получают немедленную защиту в ЕС на срок до трех лет", - написала министр в Twitter.По словам Фезер, беженцам помогают получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
германия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775042218_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6b64decc049c83b8f8676a727d9af0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, мвд германии, донбасс, евросоюз
10:03 02.03.2022
 
Беженцы с Украины получат защиту ЕС сроком до трех лет, заявили в Берлине

Глава МВД Германии Фезер: беженцы с Украины сразу получают защиту ЕС сроком до трех лет

© REUTERS / Bernadett SzaboЛюди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022
Люди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
Люди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Беженцам с Украины не надо проходить процедуру предоставления убежища, они сразу получают защиту ЕС сроком до трех лет, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.
"Помогаем быстро и без бюрократии. Беженцам с Украины не нужно проходить процедуру предоставления убежища. Они получают немедленную защиту в ЕС на срок до трех лет", - написала министр в Twitter.
По словам Фезер, беженцам помогают получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Люди с 200-метровым флагом Украины на стадионе Олимпийский - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 09:27
Как вылечить украинцев от стокгольмского синдрома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРМВД ГерманииДонбассЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала