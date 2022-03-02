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На Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом, заявили в Минске
На Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом, заявили в Минске - РИА Новости, 02.03.2022
На Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом, заявили в Минске
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что на Украине у белорусских водителей люди с оружием отобрали фуры с грузом на 200 тысяч евро. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:48
2022-03-02T09:48
в мире
белоруссия
волынская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
telegram (приложение)
признание днр и лнр в россии
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что на Украине у белорусских водителей люди с оружием отобрали фуры с грузом на 200 тысяч евро."У белорусских водителей на приграничной территории (на Украине - ред.) путем разбоя отобрали груженые фуры с товарами. СК разбирается в обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста "Доманово" Волынской области Украины находилось пять седельных тягачей с грузом. "Во время стоянки к водителям подошли вооруженные огнестрельным оружием люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, которые потребовали выйти из транспортных средств, оставить ключи в салонах автомобилей и продемонстрировать перевозимый груз. После они под угрозой применения оружия заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины", - говорится в сообщении.Отмечается, что в общей сложности вооруженная группа завладела имуществом на сумму не менее 200 тысяч евро.По прибытию в Белоруссию потерпевшие граждане обратились за помощью в территориальные органы внутренних дел и рассказали о произошедшем. СК Белоруссии заявил, что возбуждено уголовное дело по статье "разбой с целью завладения имуществом в особо крупном размере". "Проводятся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775922129.html
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в мире, белоруссия, волынская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), признание днр и лнр в россии
09:48 02.03.2022
 
На Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом, заявили в Минске

СК Белоруссии: на Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом

© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьЗдание Следственного комитета Республики Беларусь
Здание Следственного комитета Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Здание Следственного комитета Республики Беларусь . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что на Украине у белорусских водителей люди с оружием отобрали фуры с грузом на 200 тысяч евро.
"У белорусских водителей на приграничной территории (на Украине - ред.) путем разбоя отобрали груженые фуры с товарами. СК разбирается в обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста "Доманово" Волынской области Украины находилось пять седельных тягачей с грузом. "Во время стоянки к водителям подошли вооруженные огнестрельным оружием люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, которые потребовали выйти из транспортных средств, оставить ключи в салонах автомобилей и продемонстрировать перевозимый груз. После они под угрозой применения оружия заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности вооруженная группа завладела имуществом на сумму не менее 200 тысяч евро.
По прибытию в Белоруссию потерпевшие граждане обратились за помощью в территориальные органы внутренних дел и рассказали о произошедшем. СК Белоруссии заявил, что возбуждено уголовное дело по статье "разбой с целью завладения имуществом в особо крупном размере". "Проводятся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
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В миреБелоруссияВолынская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Telegram (приложение)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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