https://ria.ru/20220302/ukraina-1775977110.html

На Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом, заявили в Минске

На Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом, заявили в Минске - РИА Новости, 02.03.2022

На Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом, заявили в Минске

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что на Украине у белорусских водителей люди с оружием отобрали фуры с грузом на 200 тысяч евро. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:48

2022-03-02T09:48

2022-03-02T09:48

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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что на Украине у белорусских водителей люди с оружием отобрали фуры с грузом на 200 тысяч евро."У белорусских водителей на приграничной территории (на Украине - ред.) путем разбоя отобрали груженые фуры с товарами. СК разбирается в обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста "Доманово" Волынской области Украины находилось пять седельных тягачей с грузом. "Во время стоянки к водителям подошли вооруженные огнестрельным оружием люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, которые потребовали выйти из транспортных средств, оставить ключи в салонах автомобилей и продемонстрировать перевозимый груз. После они под угрозой применения оружия заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины", - говорится в сообщении.Отмечается, что в общей сложности вооруженная группа завладела имуществом на сумму не менее 200 тысяч евро.По прибытию в Белоруссию потерпевшие граждане обратились за помощью в территориальные органы внутренних дел и рассказали о произошедшем. СК Белоруссии заявил, что возбуждено уголовное дело по статье "разбой с целью завладения имуществом в особо крупном размере". "Проводятся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775922129.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, белоруссия, волынская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), признание днр и лнр в россии