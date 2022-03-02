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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Бурятии открыли горячую линию для родных участников операции на Украине
В Бурятии открыли горячую линию для родных участников операции на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
В Бурятии открыли горячую линию для родных участников операции на Украине
Власти Бурятии открыли горячую линию для родственников военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы Бурятии. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:40
2022-03-02T09:40
обострение ситуации в днр и лнр
общество
республика бурятия
алексей цыденов
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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КРАСНОЯРСК, 2 мар – РИА Новости. Власти Бурятии открыли горячую линию для родственников военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы Бурятии.По ее данным, глава Бурятии Алексей Цыденов постоянно находится на связи с руководством военных подразделений Бурятии, правительство республики будет помогать родным солдат, выполняющих боевые задачи специальной военной операции.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
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общество, республика бурятия, алексей цыденов, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
09:40 02.03.2022
 
В Бурятии открыли горячую линию для родных участников операции на Украине

Горячую линию открыли в Бурятии для семей военных, участвующих в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КРАСНОЯРСК, 2 мар – РИА Новости. Власти Бурятии открыли горячую линию для родственников военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы Бурятии.
По ее данным, глава Бурятии Алексей Цыденов постоянно находится на связи с руководством военных подразделений Бурятии, правительство республики будет помогать родным солдат, выполняющих боевые задачи специальной военной операции.

"С 1 марта в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии начинает работу телефон "горячей линии" для граждан, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции... Обращения принимаются по телефонам "горячей линии" по вопросам ситуации на Украине для жителей Бурятии 8 3012 379300, по электронной почте priem_upch@govrb.ru", - говорится в сообщении.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРеспублика БурятияАлексей ЦыденовДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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