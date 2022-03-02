https://ria.ru/20220302/ukraina-1775976089.html

В Бурятии открыли горячую линию для родных участников операции на Украине

В Бурятии открыли горячую линию для родных участников операции на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

В Бурятии открыли горячую линию для родных участников операции на Украине

Власти Бурятии открыли горячую линию для родственников военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы Бурятии. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:40

2022-03-02T09:40

2022-03-02T09:40

обострение ситуации в днр и лнр

общество

республика бурятия

алексей цыденов

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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КРАСНОЯРСК, 2 мар – РИА Новости. Власти Бурятии открыли горячую линию для родственников военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы Бурятии.По ее данным, глава Бурятии Алексей Цыденов постоянно находится на связи с руководством военных подразделений Бурятии, правительство республики будет помогать родным солдат, выполняющих боевые задачи специальной военной операции.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика бурятия, алексей цыденов, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр