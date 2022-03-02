https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

Как вылечить украинцев от стокгольмского синдрома

Как вылечить украинцев от стокгольмского синдрома - РИА Новости, 02.03.2022

Как вылечить украинцев от стокгольмского синдрома

Вал военных новостей с территории бывшей Украины поражает воображение. Отступая, вэсэушники задались, кажется, целью израсходовать весь запас боеприпасов,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:27

2022-03-02T09:27

2022-03-02T10:03

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Вал военных новостей с территории бывшей Украины поражает воображение. Отступая, вэсэушники задались, кажется, целью израсходовать весь запас боеприпасов, которые им присылали с Запада в течение последних восьми лет. Они, надо не надо, подрывают мосты и минируют, отступая, все что могут. Вроде бы это их страна, можно было бы пожалеть, так нет — ребята действуют по принципу "сгорел сарай, гори и хата".Многие украинские военные хотят быстренько сдаться. Зачем и с кем им воевать? Но их под дулом пистолета гонят на фронт озверевшие "тербатовцы". Установки залпового огня "Град" ставят в самом центре Киева, среди жилых кварталов. Это означает, что люди, проживающие там, автоматом становятся живым щитом для военных.Мирняку раздается огнестрельное оружие — только в столице на руки выдали около 18 тысяч Калашниковых. И это оружие моментально идет в ход. На днях киевляне расстреляли из своих автоматов российскую диверсионную группу. Потом подошли, пригляделись — о, це незадача. Оказалось, это никакой не российский спецназ, а обычная киевская семья, вполне себе мирные жители. Папа, мама, ребенок. Лежат убитые в своей машине.На наших глазах бывшая какая ни на есть страна превращается в Гуляй поле, где орудуют банды, ОПГ, террористические формирования и отдельные до зубов вооруженные маньяки. Анархия — мать порядка, все ровно как сто лет назад. И во главе этого криминального парада шайка "наркоманов и неонацистов", которые в буквальном смысле взяли в заложники свое население. Ужас в том, что многие украинцы готовы эту шайку защищать и жертвовать ради нее жизнью.Как так получилось? Как вообще до этого дошло? Тридцать лет назад, когда Украина и Россия предельно мирно разводились в Беловежской пуще, этот кошмар невозможно было себе представить.Дело в том, что народ Украины был взят в заложники киевской хунтой еще много лет назад. Много лет ему внушают, что он, невзирая на африканский уровень жизни, живет в "Эуропе". Что Россия, всегда исправно снабжавшая его газом, электроэнергией и всем, что потребуется, — это главный враг, а солнце встает на Западе. Много лет промывают мозги и заставляют говорить на мове.Ну что ж, результат налицо. Украинцы в полной мере отхватили "стокгольмский синдром". Он включается обычно у заложников, захваченных террористами. Им страшно, больно, их бьют, угрожают. Чтобы не сойти с ума, человек включает защитный механизм — убеждает себя в том, что террорист прав. Сочувствует ему. Пытается защищать.Обычно после освобождения из плена с заложниками работают психологи — специально чтобы снять "стокгольмский синдром". После освобождения Украины потребуется, конечно, целый комплекс мер, чтобы привести в чувство этот психически нездоровый народ.Первые конкретные шаги навскидку — русский язык должен получить статус второго государственного. Все русские школы должны быть восстановлены. Система гуманитарного образования должна быть переформатирована и сближена с российской. В идеале хорошо бы вообще создать один учебник истории и предложить его учащимся и у нас, и у них. Заодно и учебники русского и литературы пересмотреть.Вообще система образования должна максимально ориентироваться на российскую. Подготовка к российскому ЕГЭ, какие-то программы по поступлению в российские вузы. Все это необходимо. Но еще актуальнее необходимость зачистить тамошнее информационное поле.Оно конечно, уже самоочищается по мере подхода российских освободителей. Помощник Зеленского Никита Потураев, призывавший сбросить на Москву атомную бомбу, внезапно покинул родину и оказался в Вене. Мигрируют из Киева на запад уникальные творческие коллективы и творческие единицы, годами разжигавшие ненависть между братскими народами. Сбежал журналист Гордон, собиравшийся "грызть зубами российских оккупантов".Одновременно стоило бы приглядеться и к украинским производителям контента, зарабатывающим на территории "клятых москалей". Вон, недавно продюсер "Орла и решки" совершила каминг-аут в соцсетях – пожелала смерти Владимиру Путину. Передачу быстро прикрыли. Но сколько их еще — таких продюсеров, коучей, инфоцыган и певцов ртом с Незалежной бродит у нас в поисках длинного рубля....Денацификация Германии шла, как известно, двумя путями. На территории ФРГ организовали культ холокоста, выдав при этом немцам полную индульгенцию за преступления в отношении других народов. Ведь Советский Союз сразу после войны снова был зачислен во враги Запада. Чего там было жалеть советских?Все время существования ФРГ западные немцы компенсировали унижение от поражения в неизбывной и никуда не девавшейся ненависти к славянам вообще и русским в частности. Свои преступления на оккупированных территориях СССР они предпочли забыть. Недаром они так яростно пиарили тему Катыни — именно для того, чтобы вытеснить память о своих и своих бандеровских приспешников преступлениях в белорусской Хатыни.Для многих внуков солдат вермахта мы остались азиатской ордой, подлежащей уничтожению. "Сарматское нашествие", как элегантно охарактеризовал советскую армию в Германии немецкий классик Томас Манн в своем классическом романе "Доктор Фаустус". Варвары, чего уж там, унтерменши.Это копилось десятилетиями и прорвалось в 90-е, когда немцы хладнокровно участвовали в уничтожении сербов в Югославии. Потом откровенно поощряли геноцид русских на Донбассе. Теперь они шлют партии оружия на Украину. Что это как не возродившийся нацизм?На территории ГДР денацификация прошла гораздо проще и успешнее. Там просто заменили въевшийся в подкорку европейцев расизм с неизбежным делением народов на высшие и низшие — советским интернационализмом. И до сих восточные немцы отлично в массе своей относятся и к русским, и к Советскому Союзу.Украинцам сейчас нужна вакцина правды — исторической и современной. Правдивые учебники, правдивые новости. Так долго они жили в сплошном потоке лжи. Годами западные элиты использовали их как подопытных зверушек в своих экспериментах с такой военной технологией, как соцсети.Мало, кто помнит, но первый раз американские соцсети и Пентагон слились в экстазе во время "Твиттерной революции" в Северной Африке. Военное ведомство США в союзе с IT-олигархами в буквальном смысле сводило с ума, провоцировало и раскачивало на протест миллионы жителей Туниса, Египта, Ливии, Ближнего Востока. Мы все помним, чем это кончилось. Граждане успешно снесли своих правителей и погрузили свои страны в хаос. Сработало, ага.Следующим пунктом стала Украина. Давным-давно соцсети и платформы здесь играют роль оружия массового психического поражения. Вспомните трагедию 2 мая в Одесском Доме профсоюзов. Страшна была не только бойня, но и безумный шабаш, который укронацисты развели тогда в фейсбученьке. Все эти "жареные колорады" и прочие интернет-мемы… До сих пор жутко вспоминать. Если жестко, на манер Китая не зачистить интернет от всей этой дряни, то подсевшие на нее украинцы натворят еще кучу бед.И ключевое слово здесь "жестко". Спасать украинцев от них самих надо, не сюсюкая с пациентами и не оглядываясь на "мировое сообщество", которое так и так мечтает нас уничтожить. Мы несем им правду. Правда в том, что мы один народ и должны жить в мире. Только в этом наша сила.

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https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

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