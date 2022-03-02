Ветеран СВР рассказал, зачем США столкнули Европу с Россией
Ветеран СВР Безруков: США столкнули Европу с Россией ради своих бизнес-интересов
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США в ситуации с Украиной столкнули Европу с Россией ради своих бизнес-интересов и теперь смогут забрать крупные российские рынки у европейских компаний, считает полковник Службы внешней разведки РФ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков.
"США поступили очень хитро – они столкнули Европу с Россией. Потому что Штаты должны заниматься Китаем – вот они и перепоручили Европе заниматься Россией, связать ее по рукам и ногам этой напряженностью и конфликтом, а сами освободились от этого", - сказал Безруков в интервью газете "Аргументы и факты".
"Так что Штаты сделали свое грязное дело – поручили британцам, европейцам загнать нас в загончик. Они их успешно поссорили с русскими, а теперь спокойно отойдут, будут пожинать плоды. И, может быть, даже будут в обход европейцев с Россией торговать", - сказал Безруков.
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В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
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Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
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