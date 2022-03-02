https://ria.ru/20220302/ukraina-1775963885.html

СМИ сообщило о японских добровольцах, готовых воевать за Украину

СМИ сообщило о японских добровольцах, готовых воевать за Украину - РИА Новости, 02.03.2022

СМИ сообщило о японских добровольцах, готовых воевать за Украину

Порядка 70 добровольцев из Японии, в том числе 50 бывших военнослужащих сил самообороны, выразили желание откликнуться на призыв властей Украины и встать ряды... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T07:11

2022-03-02T07:11

2022-03-02T08:51

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в мире

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украина

владимир зеленский

донецкая народная республика

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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Порядка 70 добровольцев из Японии, в том числе 50 бывших военнослужащих сил самообороны, выразили желание откликнуться на призыв властей Украины и встать ряды иностранного легиона, сообщает японская газета "Майнити" со ссылкой на источник в украинском посольстве в Токио.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании боевого подразделения, которое планируется укомплектовать иностранцами. В тот же день украинское посольство в Японии объявило набор добровольцев на своей странице в Twitter.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/naemniki-1775805988.html

япония

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, япония, луганская народная республика, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика