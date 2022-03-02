https://ria.ru/20220302/ugol-1776007451.html

Польша попросила ЕК разрешить ввести эмбарго на российский уголь

Польша попросила ЕК разрешить ввести эмбарго на российский уголь - РИА Новости, 02.03.2022

Польша попросила ЕК разрешить ввести эмбарго на российский уголь

Польша хочет немедленно ввести эмбарго на российский уголь и просит разрешения Европейской комиссии, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в среду... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:54

2022-03-02T11:54

2022-03-02T12:09

польша

в мире

санкции в отношении россии

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 2 мар - РИА Новости. Польша хочет немедленно ввести эмбарго на российский уголь и просит разрешения Европейской комиссии, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в среду после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Ранее он обратился к Европейской комиссии с требованием ввести эмбарго в отношении российского угля."Мы готовы сделать это в каждую минуту, в каждый день. Мне только нужна одна вещь от Европейской комиссии. Мне нужно одно слово обещания, что Польша не будет наказана за этот шаг, так как введение эмбарго есть часть международной торговли, которая является компетенцией, перенесенной на уровень Европейской комиссии", - сказал Моравецкий."Мне нужно одно слово обещания со стороны Европейской комиссии, что Польша не будет наказана за это действие - и мы сразу будем готовы ввести эмбарго на российский уголь", - добавил польский премьер.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20211111/ugol-1758639232.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775960928.html

https://ria.ru/20220214/toplivo-1772574749.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, в мире, санкции в отношении россии, матеуш моравецкий