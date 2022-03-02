Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/ugol-1776007451.html
Польша попросила ЕК разрешить ввести эмбарго на российский уголь
Польша попросила ЕК разрешить ввести эмбарго на российский уголь - РИА Новости, 02.03.2022
Польша попросила ЕК разрешить ввести эмбарго на российский уголь
Польша хочет немедленно ввести эмбарго на российский уголь и просит разрешения Европейской комиссии, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в среду... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:54
2022-03-02T12:09
польша
в мире
санкции в отношении россии
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600103193_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_7d33a5fca7b91ceedca7693341d6ffa9.jpg
ВАРШАВА, 2 мар - РИА Новости. Польша хочет немедленно ввести эмбарго на российский уголь и просит разрешения Европейской комиссии, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в среду после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Ранее он обратился к Европейской комиссии с требованием ввести эмбарго в отношении российского угля."Мы готовы сделать это в каждую минуту, в каждый день. Мне только нужна одна вещь от Европейской комиссии. Мне нужно одно слово обещания, что Польша не будет наказана за этот шаг, так как введение эмбарго есть часть международной торговли, которая является компетенцией, перенесенной на уровень Европейской комиссии", - сказал Моравецкий."Мне нужно одно слово обещания со стороны Европейской комиссии, что Польша не будет наказана за это действие - и мы сразу будем готовы ввести эмбарго на российский уголь", - добавил польский премьер.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20211111/ugol-1758639232.html
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775960928.html
https://ria.ru/20220214/toplivo-1772574749.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600103193_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba0e7c21367fbea310a6aaec05f38c03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, в мире, санкции в отношении россии, матеуш моравецкий
11:54 02.03.2022 (обновлено: 12:09 02.03.2022)
 
Польша попросила ЕК разрешить ввести эмбарго на российский уголь

Премьер Польши Моравецкий попросил ЕК разрешить ввести эмбарго на российский уголь

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВагоны с углем
Вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Вагоны с углем
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 мар - РИА Новости. Польша хочет немедленно ввести эмбарго на российский уголь и просит разрешения Европейской комиссии, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в среду после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Ранее он обратился к Европейской комиссии с требованием ввести эмбарго в отношении российского угля.
"Мы готовы сделать это в каждую минуту, в каждый день. Мне только нужна одна вещь от Европейской комиссии. Мне нужно одно слово обещания, что Польша не будет наказана за этот шаг, так как введение эмбарго есть часть международной торговли, которая является компетенцией, перенесенной на уровень Европейской комиссии", - сказал Моравецкий.
Склад угля Таманского терминала - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 19:10
В Еврокомиссии назвали последствие отказа от угля
"Мне нужно одно слово обещания со стороны Европейской комиссии, что Польша не будет наказана за это действие - и мы сразу будем готовы ввести эмбарго на российский уголь", - добавил польский премьер.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 05:36
Байден заявил о "расшатанности" российской экономики из-за санкций
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
Индикатор уровня топлива автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
Новый дефицит: на мировом рынке растет нехватка дизельного топлива
 
ПольшаВ миреСанкции в отношении РоссииМатеуш Моравецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала