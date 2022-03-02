Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/tseny-1776112780.html
Россиян предупредили о росте цен на импортный алкоголь
Россиян предупредили о росте цен на импортный алкоголь - РИА Новости, 02.03.2022
Россиян предупредили о росте цен на импортный алкоголь
Крупные российские импортеры и дистрибьюторы алкоголя - Simple Group и Ladoga - заявили, что корректируют цены на продукцию в связи с текущей экономической... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:56
2022-03-02T18:56
экономика
россия
европа
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103077/25/1030772574_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_441919e703f0281386a5d97cfa6dfda6.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Крупные российские импортеры и дистрибьюторы алкоголя - Simple Group и Ladoga - заявили, что корректируют цены на продукцию в связи с текущей экономической ситуацией в России, сообщили РИА Новости в компаниях.Ladoga пока сохраняет цены, но до 9 марта пересмотрит их. "В срок до 9 марта мы объявим новые цены. Новая ценовая политика будет учитывать и новые макроэкономические факторы, и внешние факторы, такие как переход на предоплату при расчетах с зарубежными поставщиками и удорожание логистики", - сообщили в компании.Повысит цены и прекратившая поставки 28 февраля компания Simple, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин. "Группа компаний Simple сообщает о возобновлении поставок импортной продукции клиентам со 2 марта 2022 года с учетом повышения цен в среднем на 15%", - сообщили в пресс-службе дистрибьютора.Там отмечают, что еще в январе планировали увеличить стоимость товара в связи с повышением цен поставщиков из-за неурожая винограда в Европе, роста стоимости компонентов продукции и транспортных расходов. "Таким образом, запланированное ранее плановое повышение цен наложилось на необходимость их корректировки в связи с текущим изменением курса валют. Это привело к тому, что на отдельные SKU (товарные позиции - ред.) из ассортимента совокупное повышение цены оказалось более значительным", - объясняют в Simple.При этом в компании не исключают и дальнейшего роста цен. "К сожалению, мы не можем гарантировать стабильность текущего уровня цен в долгосрочной перспективе, так как ситуация на валютном рынке в России постоянно меняется. Увеличение цен в дальнейшем будет происходить только в случае существенных, фундаментальных изменений в экономической ситуации", - пояснили в пресс-службе.Во вторник решение о возобновлении поставок после приостановки 28 февраля принял и другой крупный импортер и дистрибьютор - Luding Group, при этом отпускные цены на импортный алкоголь компания повысила минимум на 10%, а цены на российскую продукцию оставила неизменными.Компания Ladoga импортирует в Россию вина и крепкие спиртные напитки из Европы и Нового Света, занимает первое место по продажам джина в России (бренд Barrister) и экспортирует в более 50 стран мира крепкие алкогольные напитки собственного производства: джин Barrister и водку "Царская".Группа компаний Simple - один из крупнейших российских импортеров премиального импортного вина, крупнейший импортёр итальянских вин. Всего в дистрибуционном портфеле Simple свыше 5 тысяч вин (винные бренды Louis Roederer, Lanson и другие) из более чем 40 стран, а также крепкие спиртные напитки (коньяк Frapin, водка собственного производства "Онегин").
https://ria.ru/20220301/nemiroff-1775796175.html
https://ria.ru/20220206/alkogol-1771284064.html
https://ria.ru/20220220/alkogol-1773509390.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103077/25/1030772574_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6adb8f2f0cdf3cdafb4522592e65e956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, алкоголь
18:56 02.03.2022
 
Россиян предупредили о росте цен на импортный алкоголь

Импортеры алкоголя Simple Group и Ladoga повышают цены на продукцию в России

© Fotolia / AhileosАлкоголь
Алкоголь - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Fotolia / Ahileos
Алкоголь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Крупные российские импортеры и дистрибьюторы алкоголя - Simple Group и Ladoga - заявили, что корректируют цены на продукцию в связи с текущей экономической ситуацией в России, сообщили РИА Новости в компаниях.
Ladoga пока сохраняет цены, но до 9 марта пересмотрит их. "В срок до 9 марта мы объявим новые цены. Новая ценовая политика будет учитывать и новые макроэкономические факторы, и внешние факторы, такие как переход на предоплату при расчетах с зарубежными поставщиками и удорожание логистики", - сообщили в компании.
Продукция компании Nemiroff - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 12:54
Nemiroff отозвал лицензию на производство алкоголя в России
Повысит цены и прекратившая поставки 28 февраля компания Simple, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин. "Группа компаний Simple сообщает о возобновлении поставок импортной продукции клиентам со 2 марта 2022 года с учетом повышения цен в среднем на 15%", - сообщили в пресс-службе дистрибьютора.
Там отмечают, что еще в январе планировали увеличить стоимость товара в связи с повышением цен поставщиков из-за неурожая винограда в Европе, роста стоимости компонентов продукции и транспортных расходов. "Таким образом, запланированное ранее плановое повышение цен наложилось на необходимость их корректировки в связи с текущим изменением курса валют. Это привело к тому, что на отдельные SKU (товарные позиции - ред.) из ассортимента совокупное повышение цены оказалось более значительным", - объясняют в Simple.
При этом в компании не исключают и дальнейшего роста цен. "К сожалению, мы не можем гарантировать стабильность текущего уровня цен в долгосрочной перспективе, так как ситуация на валютном рынке в России постоянно меняется. Увеличение цен в дальнейшем будет происходить только в случае существенных, фундаментальных изменений в экономической ситуации", - пояснили в пресс-службе.
Мужчина в алкогольном отделе - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 03:13
Россиянам перечислили наиболее вредные алкогольные напитки
Во вторник решение о возобновлении поставок после приостановки 28 февраля принял и другой крупный импортер и дистрибьютор - Luding Group, при этом отпускные цены на импортный алкоголь компания повысила минимум на 10%, а цены на российскую продукцию оставила неизменными.
Компания Ladoga импортирует в Россию вина и крепкие спиртные напитки из Европы и Нового Света, занимает первое место по продажам джина в России (бренд Barrister) и экспортирует в более 50 стран мира крепкие алкогольные напитки собственного производства: джин Barrister и водку "Царская".
Группа компаний Simple - один из крупнейших российских импортеров премиального импортного вина, крупнейший импортёр итальянских вин. Всего в дистрибуционном портфеле Simple свыше 5 тысяч вин (винные бренды Louis Roederer, Lanson и другие) из более чем 40 стран, а также крепкие спиртные напитки (коньяк Frapin, водка собственного производства "Онегин").
Производство водки в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 08:00
Покрепче и побольше: европейцы подсели на российский алкоголь
 
ЭкономикаРоссияЕвропаАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала