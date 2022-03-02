https://ria.ru/20220302/tseny-1776112780.html
Россиян предупредили о росте цен на импортный алкоголь
Россиян предупредили о росте цен на импортный алкоголь - РИА Новости, 02.03.2022
Россиян предупредили о росте цен на импортный алкоголь
Крупные российские импортеры и дистрибьюторы алкоголя - Simple Group и Ladoga - заявили, что корректируют цены на продукцию в связи с текущей экономической... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:56
2022-03-02T18:56
2022-03-02T18:56
экономика
россия
европа
алкоголь
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Крупные российские импортеры и дистрибьюторы алкоголя - Simple Group и Ladoga - заявили, что корректируют цены на продукцию в связи с текущей экономической ситуацией в России, сообщили РИА Новости в компаниях.Ladoga пока сохраняет цены, но до 9 марта пересмотрит их. "В срок до 9 марта мы объявим новые цены. Новая ценовая политика будет учитывать и новые макроэкономические факторы, и внешние факторы, такие как переход на предоплату при расчетах с зарубежными поставщиками и удорожание логистики", - сообщили в компании.Повысит цены и прекратившая поставки 28 февраля компания Simple, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин. "Группа компаний Simple сообщает о возобновлении поставок импортной продукции клиентам со 2 марта 2022 года с учетом повышения цен в среднем на 15%", - сообщили в пресс-службе дистрибьютора.Там отмечают, что еще в январе планировали увеличить стоимость товара в связи с повышением цен поставщиков из-за неурожая винограда в Европе, роста стоимости компонентов продукции и транспортных расходов. "Таким образом, запланированное ранее плановое повышение цен наложилось на необходимость их корректировки в связи с текущим изменением курса валют. Это привело к тому, что на отдельные SKU (товарные позиции - ред.) из ассортимента совокупное повышение цены оказалось более значительным", - объясняют в Simple.При этом в компании не исключают и дальнейшего роста цен. "К сожалению, мы не можем гарантировать стабильность текущего уровня цен в долгосрочной перспективе, так как ситуация на валютном рынке в России постоянно меняется. Увеличение цен в дальнейшем будет происходить только в случае существенных, фундаментальных изменений в экономической ситуации", - пояснили в пресс-службе.Во вторник решение о возобновлении поставок после приостановки 28 февраля принял и другой крупный импортер и дистрибьютор - Luding Group, при этом отпускные цены на импортный алкоголь компания повысила минимум на 10%, а цены на российскую продукцию оставила неизменными.Компания Ladoga импортирует в Россию вина и крепкие спиртные напитки из Европы и Нового Света, занимает первое место по продажам джина в России (бренд Barrister) и экспортирует в более 50 стран мира крепкие алкогольные напитки собственного производства: джин Barrister и водку "Царская".Группа компаний Simple - один из крупнейших российских импортеров премиального импортного вина, крупнейший импортёр итальянских вин. Всего в дистрибуционном портфеле Simple свыше 5 тысяч вин (винные бренды Louis Roederer, Lanson и другие) из более чем 40 стран, а также крепкие спиртные напитки (коньяк Frapin, водка собственного производства "Онегин").
https://ria.ru/20220301/nemiroff-1775796175.html
https://ria.ru/20220206/alkogol-1771284064.html
https://ria.ru/20220220/alkogol-1773509390.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, европа, алкоголь
Россиян предупредили о росте цен на импортный алкоголь
Импортеры алкоголя Simple Group и Ladoga повышают цены на продукцию в России
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Крупные российские импортеры и дистрибьюторы алкоголя - Simple Group и Ladoga - заявили, что корректируют цены на продукцию в связи с текущей экономической ситуацией в России, сообщили РИА Новости в компаниях.
Ladoga пока сохраняет цены, но до 9 марта пересмотрит их. "В срок до 9 марта мы объявим новые цены. Новая ценовая политика будет учитывать и новые макроэкономические факторы, и внешние факторы, такие как переход на предоплату при расчетах с зарубежными поставщиками и удорожание логистики", - сообщили в компании.
Повысит цены и прекратившая поставки 28 февраля компания Simple, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин. "Группа компаний Simple сообщает о возобновлении поставок импортной продукции клиентам со 2 марта 2022 года с учетом повышения цен в среднем на 15%", - сообщили в пресс-службе дистрибьютора.
Там отмечают, что еще в январе планировали увеличить стоимость товара в связи с повышением цен поставщиков из-за неурожая винограда в Европе
, роста стоимости компонентов продукции и транспортных расходов. "Таким образом, запланированное ранее плановое повышение цен наложилось на необходимость их корректировки в связи с текущим изменением курса валют. Это привело к тому, что на отдельные SKU (товарные позиции - ред.) из ассортимента совокупное повышение цены оказалось более значительным", - объясняют в Simple.
При этом в компании не исключают и дальнейшего роста цен. "К сожалению, мы не можем гарантировать стабильность текущего уровня цен в долгосрочной перспективе, так как ситуация на валютном рынке в России
постоянно меняется. Увеличение цен в дальнейшем будет происходить только в случае существенных, фундаментальных изменений в экономической ситуации", - пояснили в пресс-службе.
Во вторник решение о возобновлении поставок после приостановки 28 февраля принял и другой крупный импортер и дистрибьютор - Luding Group, при этом отпускные цены на импортный алкоголь компания повысила минимум на 10%, а цены на российскую продукцию оставила неизменными.
Компания Ladoga импортирует в Россию вина и крепкие спиртные напитки из Европы и Нового Света, занимает первое место по продажам джина в России (бренд Barrister) и экспортирует в более 50 стран мира крепкие алкогольные напитки собственного производства: джин Barrister и водку "Царская".
Группа компаний Simple - один из крупнейших российских импортеров премиального импортного вина, крупнейший импортёр итальянских вин. Всего в дистрибуционном портфеле Simple свыше 5 тысяч вин (винные бренды Louis Roederer, Lanson и другие) из более чем 40 стран, а также крепкие спиртные напитки (коньяк Frapin, водка собственного производства "Онегин").