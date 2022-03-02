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Российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой, пояснили в ЦБ
Российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой, пояснили в ЦБ - РИА Новости, 02.03.2022
Российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой, пояснили в ЦБ
Резиденты РФ смогут покупать товары за рубежом, оплачивать коммуналку, обучение, лечение и рублями, и валютой, следует из пояснений Банка России. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:52
2022-03-02T16:56
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Резиденты РФ смогут покупать товары за рубежом, оплачивать коммуналку, обучение, лечение и рублями, и валютой, следует из пояснений Банка России."Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, самозанятые лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели", - сказано в пояснениях Банка России.Так регулятор ответил на вопрос, возможна ли покупка резидентами товаров за рубежом, оплата услуг, в том числе, связанных с коммунальными платежами за недвижимость, находящуюся за рубежом, оплата обучения, медицинских услуг.
https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775604163.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
16:52 02.03.2022 (обновлено: 16:56 02.03.2022)
 
Российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой, пояснили в ЦБ

В ЦБ пояснили, что российские резиденты смогут расплачиваться и рублями, и валютой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Резиденты РФ смогут покупать товары за рубежом, оплачивать коммуналку, обучение, лечение и рублями, и валютой, следует из пояснений Банка России.
"Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, самозанятые лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели", - сказано в пояснениях Банка России.
Так регулятор ответил на вопрос, возможна ли покупка резидентами товаров за рубежом, оплата услуг, в том числе, связанных с коммунальными платежами за недвижимость, находящуюся за рубежом, оплата обучения, медицинских услуг.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Центробанк примет все меры для ценовой стабильности, заявила Набиуллина
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссия
 
 
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