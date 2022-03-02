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ЦБ рекомендовал кредиторам до конца года не выселять должников
ЦБ рекомендовал кредиторам до конца года не выселять должников - РИА Новости, 02.03.2022
ЦБ рекомендовал кредиторам до конца года не выселять должников
ЦБ РФ рекомендовал кредиторам приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из жилья, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:54
2022-03-02T23:04
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЦБ РФ рекомендовал кредиторам приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из жилья, говорится в сообщении ЦБ."Кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", - сказано в сообщении.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
22:54 02.03.2022 (обновлено: 23:04 02.03.2022)
 
ЦБ рекомендовал кредиторам до конца года не выселять должников

ЦБ рекомендовал приостановить кредиторам принудительное выселение должников до конца года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЦБ РФ рекомендовал кредиторам приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из жилья, говорится в сообщении ЦБ.
"Кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", - сказано в сообщении.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:36В России
ЦБ пояснил, как россияне могут оплачивать товары и услуги за рубежом
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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