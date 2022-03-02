https://ria.ru/20220302/tsb-1776148421.html

ЦБ рекомендовал кредиторам до конца года не выселять должников

ЦБ рекомендовал кредиторам до конца года не выселять должников - РИА Новости, 02.03.2022

ЦБ рекомендовал кредиторам до конца года не выселять должников

ЦБ РФ рекомендовал кредиторам приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из жилья, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T22:54

2022-03-02T22:54

2022-03-02T23:04

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a2a09a53543a14943e7ab115b44ae80.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЦБ РФ рекомендовал кредиторам приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из жилья, говорится в сообщении ЦБ."Кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", - сказано в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/oplata-1776123956.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)