https://ria.ru/20220302/tsb-1776147404.html

ЦБ смягчает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов и ипотеки

ЦБ смягчает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов и ипотеки - РИА Новости, 02.03.2022

ЦБ смягчает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов и ипотеки

Банк России смягчает регулирование выдачи с 1 марта необеспеченных потребкредитов и ипотеки в рублях: по ним будут снижены или отменены макропруденциальные... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T22:44

2022-03-02T22:44

2022-03-02T22:44

экономика

россия

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банк России смягчает регулирование выдачи с 1 марта необеспеченных потребкредитов и ипотеки в рублях: по ним будут снижены или отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска, говорится в сообщении на сайте регулятора."В целях поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений Банк России реализует дополнительные меры. … Отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях (за исключением кредитов с ПСК1 свыше 35% и кредитов с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%)", - говорится в сообщении.Макропруденциальные надбавки также будут отменены по ипотечным кредитам в рублях (за исключением кредитов с LTV2 свыше 90%) и рублевым кредитам выданным физлицам на финансирование по договору участия в долевом строительстве.Кроме того Банк России снижает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, которые были выданы с 1 марта 2022 года для заемщиков с показателем долговой нагрузки свыше 80% и значением ПСК от 20 до 35%, сообщил регулятор.

https://ria.ru/20220302/tsentrobank-1776085256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф)