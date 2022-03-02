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ЦБ смягчает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов и ипотеки
ЦБ смягчает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов и ипотеки - РИА Новости, 02.03.2022
ЦБ смягчает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов и ипотеки
Банк России смягчает регулирование выдачи с 1 марта необеспеченных потребкредитов и ипотеки в рублях: по ним будут снижены или отменены макропруденциальные... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:44
2022-03-02T22:44
экономика
россия
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банк России смягчает регулирование выдачи с 1 марта необеспеченных потребкредитов и ипотеки в рублях: по ним будут снижены или отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска, говорится в сообщении на сайте регулятора."В целях поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений Банк России реализует дополнительные меры. … Отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях (за исключением кредитов с ПСК1 свыше 35% и кредитов с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%)", - говорится в сообщении.Макропруденциальные надбавки также будут отменены по ипотечным кредитам в рублях (за исключением кредитов с LTV2 свыше 90%) и рублевым кредитам выданным физлицам на финансирование по договору участия в долевом строительстве.Кроме того Банк России снижает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, которые были выданы с 1 марта 2022 года для заемщиков с показателем долговой нагрузки свыше 80% и значением ПСК от 20 до 35%, сообщил регулятор.
https://ria.ru/20220302/tsentrobank-1776085256.html
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экономика, россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф)
22:44 02.03.2022
 
ЦБ смягчает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов и ипотеки

ЦБ смягчает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов и ипотеки в рублях

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банк России смягчает регулирование выдачи с 1 марта необеспеченных потребкредитов и ипотеки в рублях: по ним будут снижены или отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"В целях поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений Банк России реализует дополнительные меры. … Отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях (за исключением кредитов с ПСК1 свыше 35% и кредитов с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%)", - говорится в сообщении.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:52
Российские резиденты смогут расплачиваться рублями и валютой, пояснили в ЦБ
Макропруденциальные надбавки также будут отменены по ипотечным кредитам в рублях (за исключением кредитов с LTV2 свыше 90%) и рублевым кредитам выданным физлицам на финансирование по договору участия в долевом строительстве.
Кроме того Банк России снижает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, которые были выданы с 1 марта 2022 года для заемщиков с показателем долговой нагрузки свыше 80% и значением ПСК от 20 до 35%, сообщил регулятор.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:00
ЦБ заверил, что средства россиян в банках всегда будут доступны
 
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