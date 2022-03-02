https://ria.ru/20220302/tsb-1776037203.html
ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран
ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран - РИА Новости, 02.03.2022
ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран
ЦБ РФ временно приостановил переводы со счетов нерезидентов из ряда стран на зарубежные счета, а также ограничил для нерезидентов переводы без открытия счета... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:40
2022-03-02T13:40
2022-03-02T13:50
центральный банк рф (цб рф)
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЦБ РФ временно приостановил переводы со счетов нерезидентов из ряда стран на зарубежные счета, а также ограничил для нерезидентов переводы без открытия счета суммой 5000 долларов в месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора."Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ", - добавил регулятор.
https://ria.ru/20220302/tsb-1776004753.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, санкции в отношении россии
13:40 02.03.2022 (обновлено: 13:50 02.03.2022)
ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран
ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран на зарубежные счета