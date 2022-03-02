https://ria.ru/20220302/tsb-1776037203.html

ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран

ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран - РИА Новости, 02.03.2022

ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран

ЦБ РФ временно приостановил переводы со счетов нерезидентов из ряда стран на зарубежные счета, а также ограничил для нерезидентов переводы без открытия счета... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:40

2022-03-02T13:40

2022-03-02T13:50

центральный банк рф (цб рф)

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЦБ РФ временно приостановил переводы со счетов нерезидентов из ряда стран на зарубежные счета, а также ограничил для нерезидентов переводы без открытия счета суммой 5000 долларов в месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора."Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ", - добавил регулятор.

https://ria.ru/20220302/tsb-1776004753.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

центральный банк рф (цб рф), экономика, санкции в отношении россии