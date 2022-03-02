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https://ria.ru/20220302/tsb-1776037203.html
ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран
ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран - РИА Новости, 02.03.2022
ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран
ЦБ РФ временно приостановил переводы со счетов нерезидентов из ряда стран на зарубежные счета, а также ограничил для нерезидентов переводы без открытия счета... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:40
2022-03-02T13:50
центральный банк рф (цб рф)
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЦБ РФ временно приостановил переводы со счетов нерезидентов из ряда стран на зарубежные счета, а также ограничил для нерезидентов переводы без открытия счета суммой 5000 долларов в месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора."Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ", - добавил регулятор.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, санкции в отношении россии
13:40 02.03.2022 (обновлено: 13:50 02.03.2022)
 
ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран

ЦБ приостановил переводы со счетов нерезидентов из нескольких стран на зарубежные счета

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЦБ РФ временно приостановил переводы со счетов нерезидентов из ряда стран на зарубежные счета, а также ограничил для нерезидентов переводы без открытия счета суммой 5000 долларов в месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России временно приостановил переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом. Кроме того, переводы для нерезидентов без открытия счета ограничены суммой в 5000 долларов, либо в таком эквиваленте в месяц", - заявили в ЦБ.
"Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ", - добавил регулятор.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 11:44
ЦБ принял меры для предотвращения массовой продажи российских акций
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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