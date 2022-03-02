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ЦБ принял меры для предотвращения массовой продажи российских акций
ЦБ принял меры для предотвращения массовой продажи российских акций - РИА Новости, 03.03.2022
ЦБ принял меры для предотвращения массовой продажи российских акций
Центробанк принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с отечественного финансового рынка, следует из сообщения... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T11:44
2022-03-03T14:42
экономика
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Центробанк принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с отечественного финансового рынка, следует из сообщения регулятора.Кроме того, депозитариям и регистраторам нельзя проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов. Также приостановлена передача им выплат по этим ценным бумагам."Эмитенты вправе принимать решение о выплате дивидендов, осуществлении иных выплат по ценным бумагам и перечислять их в учетную систему. Однако сами выплаты депозитариями и регистраторами в адрес иностранных клиентов производиться не будут. Это касается и ОФЗ", — решили в ЦБ.Для соблюдения первого запрета у брокеров есть вся необходимая информация, поскольку до принятия на обслуживание любого клиента они проводят процедуру его идентификации (KYC). "Фактически брокеры будут обязаны не исполнять поручения иностранных организаций и граждан", — прокомментировал РИА Новости руководитель практики "Рынки капитала и банковское и финансовое право" адвокатского бюро "Линия права" Александр Кузнецов.В рамках второго запрета на практике будут ограничены выплаты по ценным бумагам, которые учитываются на счетах иностранных владельцев ценных бумаг (иностранных организаций и граждан) или иностранных номинальных держателей (таких как Euroclear и Clearstream). "Вся информация, необходимая для соблюдения данного запрета, есть в распоряжении НРД и депозитариев, через которых такие выплаты производятся по законодательству", — добавил эксперт.Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, сообщал РИА Новости ранее в среду, что не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream, а временно ограничил нерезидентам возможность получения выплат по ценным бумагам российских эмитентов и передачу прав на такие бумаги.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа и США закрыли небо для любых российских самолетов, а также запретили своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
11:44 02.03.2022 (обновлено: 14:42 03.03.2022)
 
ЦБ принял меры для предотвращения массовой продажи российских акций

ЦБ принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России в Москве
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Центробанк принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с отечественного финансового рынка, следует из сообщения регулятора.
"Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг", — говорится в релизе.
Кроме того, депозитариям и регистраторам нельзя проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов. Также приостановлена передача им выплат по этим ценным бумагам.
"Эмитенты вправе принимать решение о выплате дивидендов, осуществлении иных выплат по ценным бумагам и перечислять их в учетную систему. Однако сами выплаты депозитариями и регистраторами в адрес иностранных клиентов производиться не будут. Это касается и ОФЗ", — решили в ЦБ.
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Для соблюдения первого запрета у брокеров есть вся необходимая информация, поскольку до принятия на обслуживание любого клиента они проводят процедуру его идентификации (KYC).
"Фактически брокеры будут обязаны не исполнять поручения иностранных организаций и граждан", — прокомментировал РИА Новости руководитель практики "Рынки капитала и банковское и финансовое право" адвокатского бюро "Линия права" Александр Кузнецов.

В рамках второго запрета на практике будут ограничены выплаты по ценным бумагам, которые учитываются на счетах иностранных владельцев ценных бумаг (иностранных организаций и граждан) или иностранных номинальных держателей (таких как Euroclear и Clearstream).
"Вся информация, необходимая для соблюдения данного запрета, есть в распоряжении НРД и депозитариев, через которых такие выплаты производятся по законодательству", — добавил эксперт.

Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, сообщал РИА Новости ранее в среду, что не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream, а временно ограничил нерезидентам возможность получения выплат по ценным бумагам российских эмитентов и передачу прав на такие бумаги.
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После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.
Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа и США закрыли небо для любых российских самолетов, а также запретили своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.
В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
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