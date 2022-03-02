https://ria.ru/20220302/trafigura-1776093464.html
Trafigura решила заморозить инвестиции в России
Trafigura решила заморозить инвестиции в России - РИА Новости, 02.03.2022
Trafigura решила заморозить инвестиции в России
Трейдер Trafigura немедленно замораживает свои инвестиции в России, рассматривает варианты в отношении своей доли в проекте "Восток ойл", реализуемом... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:24
2022-03-02T17:24
2022-03-02T18:20
экономика
россия
украина
trafigura
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100168/20/1001682005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_785787d09e7ab53c61232292b24e3ec8.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Трейдер Trafigura немедленно замораживает свои инвестиции в России, рассматривает варианты в отношении своей доли в проекте "Восток ойл", реализуемом "Роснефтью", заявила компания."Мы немедленно заморозили инвестиции в России. В настоящее время мы рассматриваем варианты в отношении нашей доли в проекте "Восток Ойл", которая не дает нам операционного или управленческого участия", - сообщается в релизе компании.Trafigura поясняет, что ее решение продиктовано событиями в Украине.В 2020 году сингапурский нефтетрейдер Trafigura приобрел в "Восток Ойле" 10%. Сумма сделки оценивалась в 7 миллиардов евро. Еще 5% "Роснефть" продала консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy в 2021 году, стоимость сделки составила 3,5 миллиарда евро."Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ страны Запада ввели ряд санкций против России.
https://ria.ru/20220301/storebrand-1775882068.html
https://ria.ru/20220302/publica-1776055289.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100168/20/1001682005_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd6e77ef3b3072d453869dc95202383b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, trafigura
17:24 02.03.2022 (обновлено: 18:20 02.03.2022)
Trafigura решила заморозить инвестиции в России
Trafigura решила заморозить инвестиции в России и изучает варианты по доле в "Восток ойл"