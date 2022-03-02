https://ria.ru/20220302/trafigura-1776093464.html

Trafigura решила заморозить инвестиции в России

Trafigura решила заморозить инвестиции в России - РИА Новости, 02.03.2022

Trafigura решила заморозить инвестиции в России

Трейдер Trafigura немедленно замораживает свои инвестиции в России, рассматривает варианты в отношении своей доли в проекте "Восток ойл", реализуемом... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:24

2022-03-02T17:24

2022-03-02T18:20

экономика

россия

украина

trafigura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100168/20/1001682005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_785787d09e7ab53c61232292b24e3ec8.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Трейдер Trafigura немедленно замораживает свои инвестиции в России, рассматривает варианты в отношении своей доли в проекте "Восток ойл", реализуемом "Роснефтью", заявила компания."Мы немедленно заморозили инвестиции в России. В настоящее время мы рассматриваем варианты в отношении нашей доли в проекте "Восток Ойл", которая не дает нам операционного или управленческого участия", - сообщается в релизе компании.Trafigura поясняет, что ее решение продиктовано событиями в Украине.В 2020 году сингапурский нефтетрейдер Trafigura приобрел в "Восток Ойле" 10%. Сумма сделки оценивалась в 7 миллиардов евро. Еще 5% "Роснефть" продала консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy в 2021 году, стоимость сделки составила 3,5 миллиарда евро."Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ страны Запада ввели ряд санкций против России.

https://ria.ru/20220301/storebrand-1775882068.html

https://ria.ru/20220302/publica-1776055289.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, trafigura