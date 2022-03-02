https://ria.ru/20220302/toyota-1776108245.html

Toyota приостанавливает производство автомобилей в России, пишут СМИ

Toyota приостанавливает производство автомобилей в России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2022

Toyota приостанавливает производство автомобилей в России, пишут СМИ

Японский автоконцерн Toyota Motor с пятницы приостанавливает производство автомобилей на территории России, сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:35

2022-03-02T18:35

2022-03-02T18:47

авто

toyota (автомобиль)

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota Motor с пятницы приостанавливает производство автомобилей на территории России, сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Toyota Motor приостанавливает производство автомобилей в России с пятницы из-за проблем с поставками запчастей из-за рубежа", - говорится в сообщении агентства.По словам собеседников газеты, Toyota также остановит экспорт в Россию. Автомобили в стране будут продаваться до момента, пока не иссякнет их запас.

https://ria.ru/20220302/perevod-1775886009.html

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

авто, toyota (автомобиль), россия