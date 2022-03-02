https://ria.ru/20220302/toyota-1776108245.html
Toyota приостанавливает производство автомобилей в России, пишут СМИ
Toyota приостанавливает производство автомобилей в России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2022
Toyota приостанавливает производство автомобилей в России, пишут СМИ
Японский автоконцерн Toyota Motor с пятницы приостанавливает производство автомобилей на территории России, сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:35
2022-03-02T18:35
2022-03-02T18:47
авто
toyota (автомобиль)
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota Motor с пятницы приостанавливает производство автомобилей на территории России, сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Toyota Motor приостанавливает производство автомобилей в России с пятницы из-за проблем с поставками запчастей из-за рубежа", - говорится в сообщении агентства.По словам собеседников газеты, Toyota также остановит экспорт в Россию. Автомобили в стране будут продаваться до момента, пока не иссякнет их запас.
https://ria.ru/20220302/perevod-1775886009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, toyota (автомобиль), россия
18:35 02.03.2022 (обновлено: 18:47 02.03.2022)
Toyota приостанавливает производство автомобилей в России, пишут СМИ
Nikkei: Toyota приостанавливает производство автомобилей в России и их экспорт в страну