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Самарскому театру оперы и балета было присвоено имя Дмитрия Шостаковича
Самарскому театру оперы и балета было присвоено имя Дмитрия Шостаковича - РИА Новости, 03.03.2022
Самарскому театру оперы и балета было присвоено имя Дмитрия Шостаковича
Самарскому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Шостаковича. Соответствующее постановление подписали в Правительстве Самарской области. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T19:23
2022-03-02T19:23
2022-03-03T10:59
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Самарскому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Шостаковича. Соответствующее постановление подписали в Правительстве Самарской области. Для театра "Это долгожданное событие. Имя Дмитрия Шостаковича всегда имело особое значение для Самары", — говорится на сайте учреждения. Ведь именно на его сцене 5 марта 1942 года оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда впервые была исполнена знаменитая Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича."Театр бережно хранит наследие композитора: в репертуаре почетное место занимают оперы Дмитрия Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда", "Игроки", вечер балетов "Самара Шостакович балет I", в который входит балет "Ленинградская симфония" на музыку Седьмой симфонии. Второй год театр становится площадкой для проведения фестиваля искусств, посвященного творческому наследию Дмитрия Шостаковича", — указывается на сайте театра.Также еще в сентябре 2019 года рядом с театром, в сквере площади Куйбышева был открыт памятник композитору. Автор постамента — Зураб Церетели.
https://ria.ru/20211107/simfoniya-1757157117.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, театр, опера, балет, самара, дмитрий шостакович, музыка, самарский театр оперы и балета
19:23 02.03.2022 (обновлено: 10:59 03.03.2022)
Самарскому театру оперы и балета было присвоено имя Дмитрия Шостаковича
Самарскому театру оперы и балета было присвоено имя композитора Дмитрия Шостаковича