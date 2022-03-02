https://ria.ru/20220302/theatre-1776112448.html

Самарскому театру оперы и балета было присвоено имя Дмитрия Шостаковича

Самарскому театру оперы и балета было присвоено имя Дмитрия Шостаковича - РИА Новости, 03.03.2022

Самарскому театру оперы и балета было присвоено имя Дмитрия Шостаковича

Самарскому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Шостаковича. Соответствующее постановление подписали в Правительстве Самарской области. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-02T19:23

2022-03-02T19:23

2022-03-03T10:59

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Самарскому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Шостаковича. Соответствующее постановление подписали в Правительстве Самарской области. Для театра "Это долгожданное событие. Имя Дмитрия Шостаковича всегда имело особое значение для Самары", — говорится на сайте учреждения. Ведь именно на его сцене 5 марта 1942 года оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда впервые была исполнена знаменитая Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича."Театр бережно хранит наследие композитора: в репертуаре почетное место занимают оперы Дмитрия Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда", "Игроки", вечер балетов "Самара Шостакович балет I", в который входит балет "Ленинградская симфония" на музыку Седьмой симфонии. Второй год театр становится площадкой для проведения фестиваля искусств, посвященного творческому наследию Дмитрия Шостаковича", — указывается на сайте театра.Также еще в сентябре 2019 года рядом с театром, в сквере площади Куйбышева был открыт памятник композитору. Автор постамента — Зураб Церетели.

https://ria.ru/20211107/simfoniya-1757157117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, опера, балет, самара, дмитрий шостакович, музыка, самарский театр оперы и балета