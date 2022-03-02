https://ria.ru/20220302/tela-1776090689.html
В Москве в лесу нашли два обгоревших тела
В Москве в лесу нашли два обгоревших тела - РИА Новости, 02.03.2022
В Москве в лесу нашли два обгоревших тела
Два обгоревших тела обнаружены в лесу в районе Москвы Южное Бутово, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:14
2022-03-02T17:14
2022-03-02T17:36
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Два обгоревших тела обнаружены в лесу в районе Москвы Южное Бутово, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Днем второго марта 2022 года в лесополосе, вблизи района Южное Бутово города Москвы, обнаружены два сильно обгоревших тела неустановленных лиц... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.Добавляется, что тела были обнаружены местным жителем. Для установления личности погибших назначены необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20211101/tomsk-1757289211.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
17:14 02.03.2022 (обновлено: 17:36 02.03.2022)
В Москве в лесу нашли два обгоревших тела
В московском районе Южное Бутово в лесу нашли два обгоревших тела