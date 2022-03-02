https://ria.ru/20220302/tela-1776090689.html

В Москве в лесу нашли два обгоревших тела

В Москве в лесу нашли два обгоревших тела - РИА Новости, 02.03.2022

В Москве в лесу нашли два обгоревших тела

Два обгоревших тела обнаружены в лесу в районе Москвы Южное Бутово, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:14

2022-03-02T17:14

2022-03-02T17:36

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Два обгоревших тела обнаружены в лесу в районе Москвы Южное Бутово, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Днем второго марта 2022 года в лесополосе, вблизи района Южное Бутово города Москвы, обнаружены два сильно обгоревших тела неустановленных лиц... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.Добавляется, что тела были обнаружены местным жителем. Для установления личности погибших назначены необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20211101/tomsk-1757289211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)