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В Москве в лесу нашли два обгоревших тела
В Москве в лесу нашли два обгоревших тела - РИА Новости, 02.03.2022
В Москве в лесу нашли два обгоревших тела
Два обгоревших тела обнаружены в лесу в районе Москвы Южное Бутово, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:14
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происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Два обгоревших тела обнаружены в лесу в районе Москвы Южное Бутово, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Днем второго марта 2022 года в лесополосе, вблизи района Южное Бутово города Москвы, обнаружены два сильно обгоревших тела неустановленных лиц... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.Добавляется, что тела были обнаружены местным жителем. Для установления личности погибших назначены необходимые экспертизы.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
17:14 02.03.2022 (обновлено: 17:36 02.03.2022)
 
В Москве в лесу нашли два обгоревших тела

В московском районе Южное Бутово в лесу нашли два обгоревших тела

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Два обгоревших тела обнаружены в лесу в районе Москвы Южное Бутово, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Днем второго марта 2022 года в лесополосе, вблизи района Южное Бутово города Москвы, обнаружены два сильно обгоревших тела неустановленных лиц... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что тела были обнаружены местным жителем. Для установления личности погибших назначены необходимые экспертизы.
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