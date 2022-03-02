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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220302/teatr-1776059338.html
В театре имени Хворостовского прошла премьера оперы Лео Делиба "Лакме"
В театре имени Хворостовского прошла премьера оперы Лео Делиба "Лакме" - РИА Новости, 02.03.2022
В театре имени Хворостовского прошла премьера оперы Лео Делиба "Лакме"
В Красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского прошла премьера спектакля "Лакме". РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:29
2022-03-02T17:29
культура
новости культуры
театр
дмитрий хворостовский
опера
сергей новиков
михайловский театр
красноярский театр оперы и балета
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского прошла премьера спектакля "Лакме". Опера написана композитором Лео Делибом (1836 — 1891), когда у французских романтиков в моде был восточный колорит.Главные герои — Лакме и Джеральд. Они влюбляются друг в друга, но из-за различий в культуре и традициях на их долю выпадают тяжелые испытания. Согласно режиссерской концепции события в спектакле разворачиваются "в современном мегаполисе, в огромном городском парке, где расположен индийский культурный центр. Акцент делается на взаимоотношениях восточного и западного обществ, изначально имеющих разные традиции", — рассказывается на сайте театра.Постановщик — начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Сергей Новиков с детства увлекается оперой, окончил музыкальное училище имени Балакирева. Он уже поставил "Русалку" в Концертном зале Чайковского, "Иоланту" в "Геликон-опере", а его "Реквием" в память о жертвах блокады Ленинграда показали в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода.Прошлой весной Михайловский театр с аншлагом представил еще один его проект — оперу Чайковского "Опричник".
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новости культуры, театр, дмитрий хворостовский, опера, сергей новиков, михайловский театр, красноярский театр оперы и балета
17:29 02.03.2022
 
В театре имени Хворостовского прошла премьера оперы Лео Делиба "Лакме"

В Красноярском театре оперы и балета прошла премьера спектакля "Лакме"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТеатр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского
Театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского прошла премьера спектакля "Лакме".
Опера написана композитором Лео Делибом (1836 — 1891), когда у французских романтиков в моде был восточный колорит.
"Но сюжет опередил свое время и через 30 лет — в начале XX века — тему столкновения западного и восточного образов жизни и мысли подхватит Джакомо Пуччини в "Мадам Баттерфляй", которая станет хитом мирового репертуара", — говорится в описании проекта.
Главные герои — Лакме и Джеральд. Они влюбляются друг в друга, но из-за различий в культуре и традициях на их долю выпадают тяжелые испытания.
Согласно режиссерской концепции события в спектакле разворачиваются "в современном мегаполисе, в огромном городском парке, где расположен индийский культурный центр. Акцент делается на взаимоотношениях восточного и западного обществ, изначально имеющих разные традиции", — рассказывается на сайте театра.
Постановщик — начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Сергей Новиков с детства увлекается оперой, окончил музыкальное училище имени Балакирева. Он уже поставил "Русалку" в Концертном зале Чайковского, "Иоланту" в "Геликон-опере", а его "Реквием" в память о жертвах блокады Ленинграда показали в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода.
Прошлой весной Михайловский театр с аншлагом представил еще один его проект — оперу Чайковского "Опричник".
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Страшно красиво. Почему надо идти на "Опричника" в Михайловский театр
 
КультураНовости культурыТеатрДмитрий ХворостовскийОпераСергей НовиковМихайловский театрКрасноярский театр оперы и балета
 
 
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