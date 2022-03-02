https://ria.ru/20220302/teatr-1776059338.html

В театре имени Хворостовского прошла премьера оперы Лео Делиба "Лакме"

В театре имени Хворостовского прошла премьера оперы Лео Делиба "Лакме" - РИА Новости, 02.03.2022

В театре имени Хворостовского прошла премьера оперы Лео Делиба "Лакме"

В Красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского прошла премьера спектакля "Лакме". РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:29

2022-03-02T17:29

2022-03-02T17:29

культура

новости культуры

театр

дмитрий хворостовский

опера

сергей новиков

михайловский театр

красноярский театр оперы и балета

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского прошла премьера спектакля "Лакме". Опера написана композитором Лео Делибом (1836 — 1891), когда у французских романтиков в моде был восточный колорит.Главные герои — Лакме и Джеральд. Они влюбляются друг в друга, но из-за различий в культуре и традициях на их долю выпадают тяжелые испытания. Согласно режиссерской концепции события в спектакле разворачиваются "в современном мегаполисе, в огромном городском парке, где расположен индийский культурный центр. Акцент делается на взаимоотношениях восточного и западного обществ, изначально имеющих разные традиции", — рассказывается на сайте театра.Постановщик — начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Сергей Новиков с детства увлекается оперой, окончил музыкальное училище имени Балакирева. Он уже поставил "Русалку" в Концертном зале Чайковского, "Иоланту" в "Геликон-опере", а его "Реквием" в память о жертвах блокады Ленинграда показали в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода.Прошлой весной Михайловский театр с аншлагом представил еще один его проект — оперу Чайковского "Опричник".

https://ria.ru/20210520/teatr-1732982985.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, дмитрий хворостовский, опера, сергей новиков, михайловский театр, красноярский театр оперы и балета