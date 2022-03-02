https://ria.ru/20220302/tayvan-1775996793.html
Китай решительно настроен защищать суверенитет, заявили в МИД КНР
Китай решительно настроен защищать суверенитет, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 02.03.2022
Китай решительно настроен защищать суверенитет, заявили в МИД КНР
Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:11
2022-03-02T11:11
2022-03-02T16:07
в мире
китай
тайвань
цай инвэнь
сша
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753060937_352:0:2112:990_1920x0_80_0_0_563c3318d84aaf6f19d672420320d905.jpg
ПЕКИН, 2 мар — РИА Новости. Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит неофициальной делегации США на Тайвань."Хочу еще раз подчеркнуть, что решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы", — сказал дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что кого бы США ни отправили продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это "все напрасные усилия".Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибыла на Тайвань во вторник с двухдневным визитом. В делегацию также вошла экс-заместитель советника по национальной безопасности Ирака и Афганистана Меган О'Салливан и экс-замминистра обороны Мишель Флурной.В среду глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией заявила, что Тайвань надеется на более тесное сотрудничество с США по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775725996.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753060937_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c37b45565eec416edd64ef7de5385823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, цай инвэнь, сша, вооруженные силы сша
11:11 02.03.2022 (обновлено: 16:07 02.03.2022)
Китай решительно настроен защищать суверенитет, заявили в МИД КНР
МИД КНР: Китай решительно настроен защищать национальный суверенитет