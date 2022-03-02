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Китай решительно настроен защищать суверенитет, заявили в МИД КНР
Китай решительно настроен защищать суверенитет, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 02.03.2022
Китай решительно настроен защищать суверенитет, заявили в МИД КНР
Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:11
2022-03-02T16:07
в мире
китай
тайвань
цай инвэнь
сша
вооруженные силы сша
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ПЕКИН, 2 мар — РИА Новости. Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит неофициальной делегации США на Тайвань."Хочу еще раз подчеркнуть, что решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы", — сказал дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что кого бы США ни отправили продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это "все напрасные усилия".Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибыла на Тайвань во вторник с двухдневным визитом. В делегацию также вошла экс-заместитель советника по национальной безопасности Ирака и Афганистана Меган О'Салливан и экс-замминистра обороны Мишель Флурной.В среду глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией заявила, что Тайвань надеется на более тесное сотрудничество с США по вопросам безопасности.
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в мире, китай, тайвань, цай инвэнь, сша, вооруженные силы сша
11:11 02.03.2022 (обновлено: 16:07 02.03.2022)
 
Китай решительно настроен защищать суверенитет, заявили в МИД КНР

МИД КНР: Китай решительно настроен защищать национальный суверенитет

© AP Photo / Vincent YuКитайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая
Китайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Vincent Yu
Китайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая
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ПЕКИН, 2 мар — РИА Новости. Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит неофициальной делегации США на Тайвань.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы", — сказал дипломат.
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Ван Вэньбинь подчеркнул, что кого бы США ни отправили продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это "все напрасные усилия".
Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибыла на Тайвань во вторник с двухдневным визитом. В делегацию также вошла экс-заместитель советника по национальной безопасности Ирака и Афганистана Меган О'Салливан и экс-замминистра обороны Мишель Флурной.
В среду глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией заявила, что Тайвань надеется на более тесное сотрудничество с США по вопросам безопасности.
 
В миреКитайТайваньЦай ИнвэньСШАВооруженные силы США
 
 
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