https://ria.ru/20220302/tayvan-1775996793.html

Китай решительно настроен защищать суверенитет, заявили в МИД КНР

Китай решительно настроен защищать суверенитет, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 02.03.2022

Китай решительно настроен защищать суверенитет, заявили в МИД КНР

Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:11

2022-03-02T11:11

2022-03-02T16:07

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тайвань

цай инвэнь

сша

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ПЕКИН, 2 мар — РИА Новости. Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит неофициальной делегации США на Тайвань."Хочу еще раз подчеркнуть, что решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы", — сказал дипломат.Ван Вэньбинь подчеркнул, что кого бы США ни отправили продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это "все напрасные усилия".Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибыла на Тайвань во вторник с двухдневным визитом. В делегацию также вошла экс-заместитель советника по национальной безопасности Ирака и Афганистана Меган О'Салливан и экс-замминистра обороны Мишель Флурной.В среду глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией заявила, что Тайвань надеется на более тесное сотрудничество с США по вопросам безопасности.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775725996.html

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тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, цай инвэнь, сша, вооруженные силы сша